Kiša pretvorila pustinju u kaos: Ulice Dubaija pretvorene u rijeke

Dubai su pogodile obilne kiše praćene snažnim grmljavinskim olujama, koje su u kratkom vremenu izazvale ozbiljne poplave u brojnim dijelovima grada. Na mnogim lokacijama ulice su se pretvorile u bujice, voda je paralizirala cestovni promet, a zabilježena su i kašnjenja letova u zračnim lukama u Dubaiju i Abu Dhabiju.

Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7 — The National (@TheNationalNews) December 19, 2025

Policija je savjetovala stanovnicima da ostanu u svojim domovima. Upozorenje je izdano u četvrtak, a u obavijesti poslanoj na mobilne telefone građana policija je pozvala na oprez te preporučila da se ne izlazi iz kuća osim ako to nije nužno, barem do petka u podne.

Dubai - 1 Foto: AFP

Nacionalni meteorološki centar priopćio je da su upozorenja na obilne kiše na snazi u četvrtak i petak, osobito na području Dubaija i Abu Dhabija.

Heavy rain early this morning led to localized flooding across parts of Dubai and other UAE areas. Waterlogging was reported on several roads as authorities issued weather warnings and urged residents to stay cautious and avoid unnecessary travel.



Emergency teams are monitoring… pic.twitter.com/dwSYOXuT4Y — Mazhar Khan (@Mazhar4justice) December 19, 2025

I Civilna zaštita Abu Dhabija pozvala je građane na pojačan oprez zbog promjenjivih vremenskih uvjeta. Vlasti su savjetovale stanovnicima da poduzmu potrebne mjere sigurnosti i da se ne zadržavaju u područjima sklonima bujičnim poplavama.

U međuvremenu su se na društvenoj mreži X pojavile dramatične snimke koje prikazuju Burj Khalifu gotovo potpuno skrivenu iza gustih oblaka, dok su kiša i magla prekrile gradski horizont.

Crazy weather in Dubai tonight!



One minute the Burj was surrounded by clouds and looked beautiful, and the next minute I was surrounded by clouds, lightning, and rain. 😭



As we know, the city isn’t built for heavy rain, so everyone stay safe out there! ✊🏾 pic.twitter.com/bzbYXXx8GT — Sanjay (@SanjayWeb3) December 18, 2025

Zemlje Perzijskog zaljeva pod uzbunom

Nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva podiglo je razinu pripravnosti jer se obilne kiše prognoziraju diljem regije. Uz Ujedinjene Arapske Emirate, meteorološka upozorenja izdana su i u Kataru te Saudijskoj Arabiji.

Dubai rain has officially turned some cars into submarines 🚗🌊 In a couple of days, expect very cheap, very suspicious ‘clean cars’ on Dubizzle. My boys, ask questions o! 😂 pic.twitter.com/KCMlhuDJCN — Temitope Obinna (@themyfamous) December 19, 2025

Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.

Video by: Virendra Saklani/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/lV0cwVBxED — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Ova upozorenja dolaze nakon prošlogodišnjih ekstremnih vremenskih prilika. U travnju 2024. godine Ujedinjeni Arapski Emirati zabilježili su rekordne količine oborina koje su uzrokovale raširene poplave u Dubaiju i drugim gradovima. Ceste su bile pod vodom, kuće poplavljene, a rad Međunarodne zračne luke Dubai, najprometnije zračne luke na svijetu za međunarodni promet, bio je ozbiljno poremećen zbog lošeg sustava odvodnje oborinskih voda.