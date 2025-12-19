29 mladih obitelji dobilo poticaje za prvi dom, uloženo je 395.000 eura

Grad Kutina prvi je put dodijelio poticaje mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine na području grada - 29 mladih obitelji danas je u Kutini potpisalo ugovore za korištenje subvencija u iznosima od 10.000 do 20.000 eura.

Tu mjeru pozdravila je Željka Josiš, državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva.

“Program “Srce tvog doma u Kutini” namijenjen je osobama do 35 godina koje po prvi put rješavaju stambeno pitanje i cilj mu je olakšati rješavanje prvog stambenog pitanja i potaknuti dugoročni ostanak mladih u gradu.”, rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.

Ukupno je dodijeljeno bespovratnih 395.000 eura, mlade obitelji dobile su 20.000 eura, 15.000 eura mladi bračni i izvanbračni parovi bez djece te 10.000 eura mlade osobi, samci.

“Ovakvi programi su dobrodošli u lokalnim jedinicama, jer u lokalnim jedinicama jako dobro znaju koje su potrebe njihovog stanovništva”, istaknula je Josiš. “Ministarstvo podupire ovakve programe i pratimo i analiziramo mjere JLS koje imaju demografski učinak i uvijek izdvajamo neke od njih koje su dobre i poticajne za razvoj lokalnih sredina.”

Mlade obitelji koje su danas dobile bespovratne subvencije u Kutini koristit će ih za smanjivanje rata za stanove koje u kupili ili za renoviranje kuća. Cijene nekretnina u Kutini su posljednjih godina porasle pa je prosječna cijena kvadrata u centru Kutine 2200 eura. U posljednje vrijeme zamjetan je povećani interes za kupnju kuća u selima na području Grada Kutine.

Grad Kutina prvi je put proveo takvu demografsku mjeru, a gradonačelnik Kutine Zlatko Babić rekao je da “Kutina nije zadnja, ali su naše mjere najizdašnije.”

Kazao je i da je demografska slika Kutine loša. U razdoblju od dva potpisa stanovništva na području Grada Kutine broj stanovnika smanjen je za 4000, a u samom mjestu Kutina broj stanovnika manji je za 2000. Iz Kutine je iselio veliki broj mladih pa je prosječna životna dob stanovnika Kutine oko 45 godina.

Babić je najavio da Grad Kutina priprema programe razvoja kako bi motivirao povratak Kutinčana i privukao mlade iz većih centara.