Voliš stvarati vlastitim rukama? Ili želiš napokon postati DIY majstor? Onda tražimo BAŠ TEBE!

Pod mentorstvom Bauhaus majstora, u ograničenom vremenu, sudionici će se okušati u slaganju namještaja, kvizovima o alatima, uređenju vrtnog kutka i mnogim drugim izazovima.

Bez obzira na to jeste li već iskusni u gradnji, lijepljenju i sklapanju ili tek želite naučiti nešto novo – ovaj je format osmišljen upravo za vas.

Prijavite se u paru: s prijateljem ili prijateljicom, kumom, kolegicom, susjedom, mužem, kćeri ili sinom.

Zabavite se, odmjerite snage i osvojite vrijedne nagrade!



Pitanja na koja je obavezno odgovoriti prilikom prijave su:

1. Ime, prezime, datum i mjesto rođenja?

2. Vaše zanimanje/profesija?

3. Koliko ste spretni u radu rukama, jeste li ikad nešto sami sklapali od unutarnjeg ili vanjskog namještaja?

4. Jeste li kad sami nešto popravljali ili izrađivali ili uvijek zovete profesionalca?

5. Imate li vrt, cvijetnjak ili sobne biljke o kojima se brinete?

6. Koji Vam je omiljeni odjel u Bauhausu i zašto?

7. S kim se prijavljujete za emisiju? Koliko dugo se poznajete?

8. Na što biste potrošili novce u Bauhausu ako biste pobijedili?

9. Jeste li kompetitivni, volite li pobjeđivati u društvenim igrama ili sportovima?

10. Priložite kratki video u kojem se kratko predstavljate (30 sec do 1 minute).



Ispunite prijavnicu i pošaljite na mail brze.bolje@novatv.hr.

Sretno!