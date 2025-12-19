Nova uzbuna u Turskoj: Otkrivena olupina ruskog izviđačkog drona Orlan-10

Turske vlasti pokrenule su novu istragu zbog današnjeg otkrića drona u ruralnom području kod Izmita u provinciji Kocaeli. Vjeruje se da je u pitanju ruska izviđačka bespilotna letjelica Orlan-10.

Prema izvješćima, stanovnici su uočili oštećenu nepomičnu letjelicu u naselju Cubuklubala i obavijestili vlasti. Nadležni timovi poslani su u područje, a istraga je u tijeku. Ova dojava drugi je incident povezan s s dronom u Turskoj ovog tjedna, nakon što su lovci F-16 u ponedjeljak oborili neidentificirani dron u blizini Cankirija.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je dron uništen na sigurnoj lokaciji radi zaštite civila i zračnog prometa. Turska vlada potom je upozorila i Rusiju i Ukrajinu da budu opreznije u pogledu sigurnosti Crnog mora, piše abc news.

Orlan-10: Ruska višenamjenska izviđačka bespilotna letjelica

Orlan-10 je bespilotna letjelica srednjeg dometa, višenamjenska, koju je razvila ruska tvrtka Special Technology Center LLC u Sankt Peterburgu. Bespilotna letjelica je u službi ruskog Ministarstva obrane od 2010. godine, a namjenjena je za razne misije, uključujući zračno izviđanje, promatranje, nadzor, potragu i spašavanje, borbenu obuku, elektroničko ometanje, otkrivanje radio signala i praćenje ciljeva.

Orlan-10 ima raspon krila od 3,1 metra i duljinu trupa od približno 1,8 - 2 metra. Dron ima maksimalnu težinu pri polijetanju od 16,5 do 18 kg i može nositi teret do 5,5 kg.