Nova uzbuna u Turskoj: Otkrivena olupina ruskog izviđačkog drona Orlan-10

Ministarstvo obrane priopćilo je da je dron uništen na sigurnoj lokaciji radi zaštite civila i zračnog prometa. Turska vlada potom je upozorila i Rusiju i Ukrajinu da budu opreznije u pogledu sigurnosti Crnog mora, piše abc news.
Orlan-10: Ruska višenamjenska izviđačka bespilotna letjelica
Orlan-10 je bespilotna letjelica srednjeg dometa, višenamjenska, koju je razvila ruska tvrtka Special Technology Center LLC u Sankt Peterburgu. Bespilotna letjelica je u službi ruskog Ministarstva obrane od 2010. godine, a namjenjena je za razne misije, uključujući zračno izviđanje, promatranje, nadzor, potragu i spašavanje, borbenu obuku, elektroničko ometanje, otkrivanje radio signala i praćenje ciljeva.
Orlan-10 ima raspon krila od 3,1 metra i duljinu trupa od približno 1,8 - 2 metra. Dron ima maksimalnu težinu pri polijetanju od 16,5 do 18 kg i može nositi teret do 5,5 kg.