VIDEO Prevrnuo se brod: Kinezi priskočili u pomoć, potraga u tijeku

Kineska i filipinska obalna straža objavile su u petak da su pokrenule akciju spašavanja dvadeset i jednog člana filipinske posade teretnog broda koji se prevrnuo u blizini grebena Scarborough u Južnom kineskom moru.

Kineska obalna straža objavila je da je spasila 13 članova posade nakon što je u petak rano ujutro zaprimila vijest da se strani teretni brod prevrnuo u vodama u blizini grebena. U akciju spašavanja i potrage, koja je još u tijeku, uputila je dva plovila, stoji u priopćenju.

Dva plovila i dva zrakoplova poslala je pak filipinska obalna straža, koja je izvijestila i da je prevrnuti brod plovio pod singapurskom zastavom, a prevozio je željeznu rudu prema južnokineskom gradu Yangjiangu.

"Uprava filipinske obalne straže primila je od hongkonškog centra za koordinaciju pomorskog spašavanja informaciju da je 10 od 21 filipinskog člana posade spasio brod kineske obalne straže koji je bio u prolazu", izvijestila je filipinska uprava.

Greben Scarborough glavni je izvor napetosti u Južnom kineskom moru, kanalu kroz koji godišnje prođe roba u vrijednosti većoj od tri bilijuna dolara. Često je i predmet sporova o ribolovnim pravima.

U utorak je kineska vojska objavila da je uputila pomorske i zrakoplovne snage da otjeraju filipinski državni zrakoplov koji je optužila za "nezakonit ulazak" u zračni prostor iznad grebena.

Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more, uključujući dijelove na koje polažu pravo Filipini, Brunej, Malezija, Tajvan i Vijetnam.