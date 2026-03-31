Isplivale šokantne snimke razgovora mađarskog ministra i Lavrova, Moskva ima "krticu" u srcu EU-a i NATO-a?

Dok se Europa bori s hibridnim ratom i ruskom agresijom na Ukrajinu, u samom srcu njezinih institucija sjedi čovjek koji ruskom ministru vanjskih poslova poručuje: "Uvijek sam vam na raspolaganju".

Radi se o mađarskom ministru vanjskih poslova Péteru Szijjártóu. Istraživački konzorcij novinara došao je u posjed audiosnimki i transkripta njegovih razgovora sa Sergejem Lavrovom i drugim ruskim dužnosnicima u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Dokumenti potvrđuju ono na što su zapadne obavještajne službe dugo sumnjale: Mađarska (a u posljednje vrijeme i Slovačka) djeluje kao izravni ruski posrednik unutar Europske unije.

"Zovem te zbog Alishera": Privatne usluge za Putinove favorite

Jedan od najšokantnijih detalja istrage je razgovor od 30. kolovoza 2024. Lavrov zove Szijjártóa kako bi mu prenio molbu ruskog oligarha Alishera Usmanova. Oligarh je tražio da se njegova sestra, Gulbahor Ismailova, ukloni s popisa sankcija EU-a.

Lavrov: "Gledaj, zovem te na zahtjev Alishera... samo te podsjećam da si obećao učiniti nešto za njegovu sestru."

Szijjártó: "Apsolutno. Stvar je u sljedećem: zajedno sa Slovacima šaljemo prijedlog Europskoj uniji da je skinu s popisa. Učinit ćemo sve što možemo."

Sedam mjeseci kasnije, Ismailova je doista uklonila s popisa sankcija EU-a, što je jasan dokaz da Budimpešta i Bratislava koriste svoje pravo veta kao trgovinu za ruske privatne interese.

Szijjártó kao "europski Kim Philby"?

Osim lobiranja za oligarhe, Szijjártó je Lavrovu redovito prenosio detalje s povjerljivih sastanaka Vijeća za vanjske poslove EU-a. U istom razgovoru, mađarski je ministar ismijavao kolege diplomate i prenosio njihove izjave gotovo u stvarnom vremenu.

Kada je tadašnji litavski ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis optužio Mađarsku da neizravno financira ruske rakete kupnjom plina, Szijjártó je to odmah "cinkao" Lavrovu. Landsbergis je za ovu istragu potvrdio autentičnost tih razgovora:

"Čini se da je Putin cijelo ovo vrijeme imao krticu na svim službenim sastancima EU-a i NATO-a. Svaka generacija ima svog Kima Philbyja (poznati sovjetski špijun u britanskom MI6). Čini se da Péter Szijjártó tu ulogu igra s entuzijazmom."

Zanimljivo je da su i Philby i Szijjártó primili isto odlikovanje: ruski Orden prijateljstva.

Kako se "ubijaju" sankcije: Strategija Budimpešte i Bratislave

Istraga otkriva i kako Mađarska i Slovačka (pod vodstvom Roberta Fica) sustavno ucjenjuju ostatak Unije. Budući da se sankcije moraju produživati svakih šest mjeseci jednoglasno, ove dvije zemlje drže cijeli paket od 2.700 imena kao "taoce" dok se ne skinu ljudi koji su Moskvi važni.

Diplomatski izvori navode da Budimpešta ne koristi pravne argumente, već jednostavno kaže: "Mi ne želimo te ljude na popisu iz političkih razloga." U jednom od poziva, Szijjártó je od ruskog dužnosnika Sorokina izravno tražio da mu ruske službe dostave "argumente" kojima bi opravdao blokiranje 18. paketa sankcija kao "mađarski nacionalni interes".

Otkrića dolaze u kritičnom trenutku za Mađarsku. Parlamentarni izbori zakazani za 12. travnja 2026. pokazuju da stranka Fidesz Viktora Orbána ozbiljno zaostaje za oporbenom strankom Tisza, koju predvodi Péter Magyar.

Prema izvješću, Kremlj je angažirao Sergeja Kirijenka, ključnog arhitekta ruskih operacija utjecaja, da tajno pomaže Orbánovoj kampanji. Kampanja se sve više oslanja na ruski narativ, optužujući oporbu da su "ukrajinski špijuni", dok istovremeno mađarski vrh izravno surađuje s ruskim obavještajnim strukturama.