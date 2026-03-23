Procurio tajni razgovor Orbanova čovjeka s moćnim Rusom: "Zdravo, Sergej, ovdje Peter. Imamo veliku molbu..."

Nakon dugogodišnjih sumnji da vlada Viktora Orbána dijeli informacije s Rusijom, Europska unija odlučila je ograničiti protok povjerljivih informacija Mađarskoj.

Naime, otkriveno je da mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó redovno telefonom razgovara sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, a navodno ga je zvao čak i tijekom pauza na sastancima Vijeća EU-a kako bi ga izvijestio o tijeku rasprave među europskim čelnicima.

Mađarski novinar Szabolcs Panyi u ponedjeljak je pak objavio transkript telefonskog razgovora između Pétera Szijjártóa i Sergeja Lavrova iz veljače 2020. Prema transkriptu, Szijjártó je prije tadašnjih slovačkih izbora zatražio pomoć od ruskog ministra vanjskih poslova da pomogne interesima socijaldemokratsko-nacionalističke vlade koju je predvodio premijer Peter Pellegrini.

"To je veliki zahtjev"

"Zdravo, Sergej, ovdje Péter. Hvala ti što si razgovarao sa mnom", započeo je mađarski ministar.

"Ne želim vas gnjaviti, ali premijer me zamolio da to učinim jer imamo vrlo veliku molbu. Kao što znate, izbori u Slovačkoj su 29. veljače i za nas je ključno da koalicija tamo može nastaviti...", započeo je i detaljno objasnio političku situaciju u Slovačkoj i njezinu važnost za Mađarsku.

"...Premijer Pellegrini bio je ovdje jučer i rekao nam je da bi, ako bi ga vaš premijer ugostio, čak i na pola sata, to bila velika pomoć u pobjedi na izborima. Rekao nam je da je to puno važnije za [slovačko] društvo od putovanja u Washington", zatražio je Szijjártó i predložio da ruski premijer ugosti slovačkog kolegu u veljači u Moskvi, piše 24.hu.

"Ovo je veliki zahtjev, ali predat ću ga premijeru", odgovorio je Lavrov.

"Razumijem. Bilo bi sjajno kad biste to mogli organizirati. Pellegrini je zatražio našu pomoć u ovom pitanju, jer zna koliko je dobar naš odnos i da je dobar i odnos između naših predsjednika. Zato nam je to i povjerio", rekao je Mađar.

"Ne znaš koliko sam ti zahvalan na ovom razgovoru. Ovo je znak prijateljstva", dodao je, a Lavrov je odgovorio: "U bilo koje vrijeme, prijatelju. Sve najbolje."

Prema objašnjenju Szabolcsa Panyija, u razgovoru iz veljače 2020., Szijjártó traži od Lavrova da pomogne koaliciji koju predvodi Pellegrini da pobijedi na izborima tako što će premijera u zadnji čas pozvati u Moskvu i tako mu donijeti glasove proruski orijentiranih slovačkih birača.

Pellegrinijeva stranka izgubila je izbore i završila u oporbi, a Slovačka nacionalna stranka nije ušla u parlament. Međutim, Pellegrini je predsjednik Republike Slovačke od 2024. godine.

Kako piše Panyi, razgovor je snimila nacionalna sigurnosna služba jedne zemlje Europske unije.

Inače, povod za objavu bio je članak u mađarskom provladinom mediju u kojem ga se optužuje da je surađivao sa stranim službama kako bi prisluškivao mađarskog ministra vanjskih poslova. Objavljena je i audiosnimka u kojoj Panyi, između ostalog, s izvorom razgovara o svom prijateljskom odnosu sa stručnjakinjom za vanjske poslove stranke Tisa, Anitom Orbán.

Panyi je napisao da godinama prikuplja materijale i dokaze kako bi dokazao ono što je Washington Post nedavno napisao - da Péter Szijjártó stalno odaje informacije o sastancima Europske unije Lavrovu i Rusima.

"To je praktički dobro poznato u najvišim europskim političkim krugovima, budući da Szijjártó otvoreno razgovara i s Lavrovom. Unatoč godinama upozorenja svojih mađarskih kolega, Szijjártó to ipak čini. Budući da se konzultacije EU-a odvijaju pod strogim sigurnosnim uvjetima, bezbrojne nacionalne sigurnosne službe EU-a mogu prisluškivati ​​te razgovore", napisao je novinar.

Dodao je da je tijekom istrage pokušao dobiti dokaze da mađarski ministar Rusima prenosi povjerljive informacije EU-a te da mu je dužnosnik nacionalne sigurnosti jedne zemlje EU-a rekao da se ova vrsta prijenosa informacija kvalificira kao politička obavještajne služba.

Panyi je pokušao otkriti odvijaju li se curenje informacija između Szijjártóa i Lavrova doista samo na dva telefonska broja koja Szijjártó, prema riječima njegove pratnje, koristi. Ili postoji treći broj i treći uređaj na kojem se odvija osjetljivija, takozvana agentska komunikacija, a za koju Szijjártóova vlastita pratnja nije ni svjesna. Njegov članak o tome je "u završnoj fazi".

Panyi je također rekao da je razgovarao s dužnosnicima sedam zemalja Europske unije koji su potvrdili da su svjesni da Szijjártó stalno prosljeđuje povjerljive informacije Lavrovu i drugim ruskim dužnosnicima.

Péter Magyar: "Počinio je izdaju, za što je predviđena doživotna robija"

Nakon ovog otkrića oglasio se kandidat za premijera stranke Tisza, Orbanov protukandidat na skorašnjim izborima.

"Prema trenutnim informacijama, Péter Szijjártó je u dosluhu s Rusima, izdajući mađarske i europske interese. To je izdaja, kažnjiva doživotnim zatvorom. Vlada Tisze će odmah istražiti slučaj", napisao je.