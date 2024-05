Kćeri ubijene Iranke proslavile smrt Ebrahima Raisija uz alkohol i poznati bosanski hit

Kćeri 62-godišnje Iranke Mine Majide, koja je ubijena tijekom protuvladinih prosvjeda u rujnu 2022. godine, objavile su video na kojem proslavljaju vijest da je helikopter koji je prevozio iranskog predsjednika Ebrahima Raisa pao prilikom slijetanja u Istočni Azerbajdžan.

Mahsa i Roya u videu na društvenoj mreži X nazdravljaju uz alkohol i pjesmu "Helikopter", bosanskohercegovačkog pjevača Fazlije Fadila. "Helikopter, helikopter", napisale su nasmijane djevojke u objavi i dodale emotikon helikoptera i čaša piva.

Mina Majidi, njihova majka, ubijena je tijekom iranskih prosvjeda "Žene, život, sloboda" u rujnu 2022. godine, kojim su se tražila veća prava za žene u toj zemlji.

Val masovnih prosvjeda pokrenut je u toj zemlji nakon što je u policijskom pritvoru preminula djevojka Mahsa Amini jer je navodno nosila neprikladan hidžab. Prosvjedi su počeli u Sakezu, mjestu Mahsina rođenja i pokopa, a ubrzo su se brzo proširili Iranom, a potom i svijetom.

Među prosvjednicima bila je i 62-godišnja Mina Majidi, koju su na ulicama Kermanshaha 20. rujna ustrijelile snage Islamske Republike. Tijekom njezine pogrebne povorke žene su u znak protesta skidale hidžabe i skandirale "Žena, život, sloboda".

Remembering the female victims of the brutal crackdown on the protests demanding more rights for women across #Iran . Kosar Eftekhari Osra Panahi Minoo Majidi Nika Shakarami https://t.co/SG13XYLpNI #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2023 pic.twitter.com/iKhGQzGBUl

Nekoliko dana nakon sprovoda, fotografija njezine kćeri Mahse, koja stoji uz njezin grob, obišla je cijeli svijet. Masha je stajala obrijane glave, a u ruci je držala vlastitu kosu u znak protesta, što je bio simbol borbe iranskih žena za slobodu.

“The photo was taken in 2022 and it immediately went viral. Women around the world, inspired by Roya Piraei, then 24, cut off their hair to show solidarity with the protests in Iran.” #MinooMajidi https://t.co/4oRyi3Pn4k pic.twitter.com/Jl3aoU3qHX