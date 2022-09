Ulicama iranskih gradova munjevitom brzinom šire se prosvjedi na kojima tisuće građana prosvjeduju zbog sumnjive smrti 22-godišnje Mahse Amini koja je preminula u policijskom pritvoru, a bila je privedena jer nije ispravno nosila hidžab.

Diljem Irana i u utorak navečer održan je niz prosvjeda, nakon što je prošlog tjedna u policijskom pritvoru umrla 22-godišnja Mahsa Amini, koju je privela moralna policija jer nije ispravno nosila hidžab.

Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazana jedna je žena škarama odrezala konjski rep. Prosvjednice bacaju svoje marame na lomaču i spaljuju ih.

Na prosvjedima održanim na ulicama od Teherana do Mashada, bile su tisuće građana.

Iranian women burning their hijabs after a 22 year-old girl was killed by the “morality police”#MahsaAmini #IranRevolution #IranProtests pic.twitter.com/YRzH6SNc4c