Nakon što je 22-godišnja Mahsa Amini preminula u rukama iranske policije pod sumnjivim okolnostima, izbili su prosvjedi u gradu Saqez usmjereni protiv autoritarne vlasti i iranskog diktatora.

Iranska policija je u subotu morala raspršiti prosvjede u gradu Saqez, koji se nalazi 460 kilometara zapadno od Teherana. Prosvjedi su se dogodili kao reakcija na nasilnu smrt 22-godišnje Mahse Amini, koja je u petak preminula u rukama iranske "moralne" policije.

22-godišnjakinja uhićena je prošli tjedan na obiteljskom putovanju u Teheran zato što je prekršila vrlo stroge propise odijevanja kojih se žene u Iranu moraju pridržavati, prenosi DeutscheWelle. Navodno joj se vidjela kosa.

Uhitila ju je iranska moralna policija, prema iskazima nekih svjedoka počeli su ju tući čim su krenuli prema stanici. Nedugo nakon uhićenja, završila je u bolnici gdje je provela tri dana u komi. Proglašena je mrtvom u petak.

Women chanting "Death to the dictator" today in Saqqez, Iran#IranProtests after brutal murder of #Mahsa_Amini by regime's "morality police" for so-called "mal-veiling".

.@Maryam_Rajavi called on courageous women of Iran to hold protests agnst misogynous regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/5sXcAnk8MJ