Kako su kondomi otkrili tajne preživljavanja cikada u amazonskoj prašumi?

U zabačenom dijelu amazonske prašume na sjeveru Brazila, znanstvenici su riješili dugogodišnji misterij koristeći neobičan alat - kondome. Stavljanjem kondoma preko glinenih kula koje grade mlade cikade i zapečaćivanjem rubova plastičnom folijom, znanstvenici su simulirali zaustavljen protok zraka, stvarajući mjerljivi respiratorni stres za insekte koji se nalaze pod zemljom.

Ta inovativno korištenje ljudskog kontracepcijskog sredstva, pružilo je uvid koji nije bio moguć samo promatranjem navedenih kula. Kada je tim idućeg dana otvorio zapečaćene kule, cikade su pokazale su različite reakcije strukturne obnove kula ovisno o njihovoj veličini. Veće kule obnavljale su se brže, dok su manje obnovljale sporije, što upućuje na to da nanošenje i preraspodjela dodatne gline i unutarnji prostor učinkovito ublažuju problem ustajalog zraka.

Zaštita od predatora i druge funkcije

Glinske kule također štite mlade cikade od predatora, a da bi to testirali, znanstvenici su postavili mamac na kule i na tlo. "Na kulama je bilo osam puta manje mrava nego na tlu", rekla je Marina Méga, doktorandica ekologije na brazilskom Saveznom sveučilištu Rio de Janeira (UFRJ) i jedna od autorica navedenog istraživanja, a prenosi portal Earth.com. Podizanjem cikada iznad šumskog tla, kule smanjuju susrete s mravima tijekom metamorfoze, kada se ti insekti ne mogu vratiti pod zemlju.

Osim zaštite, autori studije, koja je objalvjena u časopisu Biotropica, opisali su kule kao prošireni fenotip, što znači da cikada oblikuje vanjski objekt koji nastavlja funkcionirati poput dijela njezina tijela. Jednostavno rečeno, cikade oblikuju blato u alat za preživljavanje.

Jedna kula, jedna cikada

Ranija istraživanja pokazala su da svaka kula služi jednoj cikadi i da se svake noći obnavlja. Otvori se prirodno pojavljuju kako bi omogućili ulazak kisika i izlazak ugljičnog dioksida. Eksperiment s kondomima omogućio je kontroliranu manipulaciju protoka zraka, na taj način precizno potvrđujući ranija zapažanja.

Kako se nimfe cikada penju iz tla prema odrasloj fazi, izložene su povećanom riziku od predatora. Podignute kule istovremeno omogućuju nesmetano disanje i smanjuju kontakt s predatorima, integrirajući zaštitu i fiziološku stabilnost u jednoj strukturi.

Kondomi kao jednostavno i vrlo praktično riješenje

Velika vlaga i vrućina, dugi putevi i ograničena oprema zahtijevali su jednostavna i praktična rješenja za provođenje navedenog istraživanja duboko u amazonskoj prašumi. Četrdeset kondoma u terenskom kompletu brzo je riješilo ključni eksperimentalni izazov.

Neobično visoke kule, poput jedne visoke 45 centimetara, upućuju na to da snaga graditelja, vrsta tla ili vlažnost mogu utjecati na performanse. Ipak, istraživanje brazilskih znanstvenika sada otkriva kako cikade osiguravaju vlastito preživljavanje na neočekivan način oblikovanjem glinenih kula koje štite i pomažu im disati.