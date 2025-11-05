Japanska vojska rasporedila trupe, stanovnici osjećaju opasnost, boje se izaći: "Živimo u strahu svaki dan"

Japanska vojska rasporedila je svoje trupe na planinskom sjeveru zemlje kako bi pomogla u hvatanju medvjeda, nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć zbog sve češćih napada koji su izazvali paniku među stanovnicima.

Operacija je započela u gradu Kazuno u prefekturi Akita, gdje se građanima već tjednima savjetuje da izbjegavaju šume, ostanu kod kuće nakon mraka i nose zvona koja bi mogla otjerati medvjede.

Prema podacima ministarstva zaštite okoliša, od travnja je u Japanu zabilježeno više od 100 napada medvjeda, a 12 osoba je poginulo što je najviše otkako se vode službene evidencije.

"Mještani osjećaju opasnost i strah svaki dan", izjavio je gradonačelnik Kazuna Shinji Sasamoto, koji je u utorak dočekao petnaestak vojnika pristiglih vojnim kamionima i džipovima, opremljenih pancirnim prslucima i kartama terena.

"To je utjecalo na način na koji ljudi žive mnogi više ne izlaze, a brojni događaji su otkazani", dodao je Sasamoto piše Reuters.

Vojnici će pomagati u postavljanju i nadzoru klopki za hvatanje medvjeda, dok će samo licencirani lovci biti zaduženi za njihovo uklanjanje.

Vlasti u prefekturi Akita navode da se broj viđenja medvjeda ove godine povećao šest puta na više od 8000 slučajeva. Zbog toga je guverner prošlog tjedna zatražio pomoć vojske, a osim Kazuna, trupe će biti raspoređene i u gradovima Odate i Kitaakita.

Kazuno, grad s oko 30.000 stanovnika, poznat je po termalnim izvorima, planinskim krajolicima i uzgoju slatkih jabuka. Sada se, međutim, našao u središtu nacionalne krize koja traje već mjesecima.

Rastući broj napada povezuje se s klimatskim promjenama, manjkom prirodne hrane te depopulacijom ruralnih područja, zbog čega se ljudi i divlje životinje sve češće susreću.

Tijekom posljednjih tjedana medvjedi su napali kupce u supermarketu, turista na autobusnoj stanici u blizini UNESCO-ve svjetske baštine, te osakatili radnika u termalnom odmaralištu.

Neke su škole morale biti zatvorene nakon što su medvjedi viđeni kako lutaju oko školskih dvorišta.

Napadi medvjeda u Japanu obično dosežu vrhunac u listopadu i studenome, kada životinje intenzivno traže hranu prije zimske hibernacije.

Japanski crni medvjedi, česti u većem dijelu zemlje, teže do 130 kilograma, dok smeđi medvjedi na sjevernom otoku Hokkaido mogu doseći i 400 kilograma.

Vlada planira zaposliti više licenciranih lovaca kao dio paketa hitnih mjera koji će biti predstavljen kasnije ovog mjeseca, najavio je zamjenik glavnog tajnika kabineta Kei Sato na konferenciji za novinare u Tokiju.

U međuvremenu, vlasti prefekture Gifu najavile su da će koristiti dronove koji oponašaju lavež pasa i zvukove vatrometa kako bi otjerali medvjede koji zalaze u naseljena područja.

Dronovi bi trebali biti raspoređeni tijekom studenoga u gradovima Takayama, Shirakawa i okolnim selima.