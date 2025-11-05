Jutra su sve hladnija: Evo trikova za sprječavanje zamrzavanja stakla na autu i brzo odleđivanje

Početak studenog donosi i hladna jutra s nižim temperaturama što znači da će mnoge vozače prije odlaska na posao dočekati za neke neugodna situacija - zaleđena vjetrobranska stakla. Donosimo vam stoga nekoliko trikova za sprječavanje zamrzavanja stakla odnosno brzo odleđivanje.

Ako nekoga treba poslušati u tom smislu, onda su to bez sumnje stručnjaci s hladnog Islanda, koji su otkrili nevjerojatan, jeftin, ali i bizaran trik koji bi trebao spriječiti smrzavanje vjetrobranskog stakla pomoću jedne od osnovnih namirnica iz vaše kuhinje. Riječ je, vjerovali ili ne - o luku!

Prema navodima stručnjaka, on može razgraditi mraz čim se stvori na prozoru. Jednostavno prerežite luk na pola i obilno njime utrljajte prozore i vjetrobransko staklo noć prije nego što ćete voziti. To bi trebalo spriječiti stvaranje mraza.

Ako nemate luk, krumpir bi trebao poslužiti na isti način – i barem vas neće rasplakati pritom.

Ako vam se korištenje povrća ne sviđa, postoji nekoliko drugih trikova i savjeta koje možete isprobati.

Zamrznuto staklo Foto: Boris Kovacev/Cropix

Ocat, alkohol, karton...

Ocat djeluje na isti način, pa biste večer prije mogli poprskati vjetrobransko staklo otopinom octa pomiješanom s vodom u omjeru 3:1. Stručnjaci objašnjavaju da se ocat često "koristi kao sredstvo za odmrzavanje jer mu je točka smrzavanja puno niža od vode, što znači da voda nema priliku taložiti se i smrznuti na vrhu octa".

Također možete pomiješati medicinski alkohol i vodu u odnosu 2:1 te prskalicom pošpricati prozore navečer kad na njima nema leda.

Možete pokušati i staviti prekrivač ili veliki komad kartona preko vjetrobranskog stakla kako biste spriječili smrzavanje preko noći.

Još jedan savjet je korištenje tekućine za odmrzavanje, koja se može kupiti u većini trgovina i benzinskih postaja. Iako domaće alternative mogu biti učinkovite i jeftinije, tekućina će zasigurno efikasno obaviti posao pa ju je praktično držati u automobilu za slučaj kada vam zatreba.

Također, za brzi rezultat zaleđeno vjetrobransko staklo može se politi toplom vodom, iako stručnjaci to ne preporučaju. Mnogi koriste taj trik, ali čak i mlaka voda može uzrokovati pucanje prozora automobila, posebno ako već imaju sitnu pukotinu.

Umjesto toga, ulijte malo tople vode u vrećicu sa zatvaračem, a zatim njome protrljajte vjetrobransko staklo. Ovaj trik je postao viralan na TikToku jer uklanja led u sekundama.

Oprezno s brisačima

Dok su stakla zaleđena nikako nemojte uključivati brisače. U takvim situacijama metlice brisača zalijepljene su slojem leda za vjetrobransko staklo. Pokrenete li ih, oštetit ćete metlice, a grebanjem možete oštetiti i vjetrobransko staklo.

Zaboravite i struganje oštrim predmetima jer na taj način možete ogrebati staklo. Poslužite se strugačem za led koji s razlogom ima rebrastu strukturu.

Prije početka čišćenja stakala svakako najprije zagrijte vozilo. Pojačajte grijanje, a ventilatore usmjerite prema vjetrobranskom staklu. Grijanje iznutra pomoći će vam da lakše odledite stakla izvana. Kad grijanje već djelomično oslabi strukturu leda, možete početi koristiti strugalicu, ali oprezno! Ako je naslaga leda jako debela, prvo sastružite led u kutovima pa zatim krenite prema sredini stakla.

