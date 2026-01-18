Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Svima je prekipjelo

Izvanredan sastanak u EU zbog Trumpovih prijetnji: Cure detalji kako bi mu mogli uzvratiti

Piše Hina, 18. siječnja 2026. @ 07:41 komentari
Europski parlament
Europski parlament Foto: Afp
Nije poznato hoće li se na sastanku zemalja članica EU u nedjelju raspravljati o mogućim protumjerama.
Najčitanije
  1. Srbija - Njemačka
    Kakav ludi rasplet

    Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
  2. Divlji konji kod Livna - 1 8
    Sloboda

    Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
  3. Andrej Plenković
    TKO SE RUGA

    Upao u vlastitu zamku: Plenković se rugao Benčić zbog stana, pa ga razotkrila njegova imovinska kartica
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Washington Post: Pentagon priprema 1500 vojnika za moguće raspoređivanje u Minnesoti
prijetnje i još prijetnji
Nakon šokantnih scena s ulica, stiže novi prijedlog: "Napadaju domoljube, ako ne prestanu aktivirat ću Zakon o pobuni"
Slovenci su najavili izgradnju brze ceste koja bi pomogla i Hrvatskoj
VELIKI PROBLEM
Gužve na ovoj granici mogle bi postati prošlost: Najavljuju je desetljećima, a kada će ju realizirati?
Kućanski uređaji sve češće meta hakera: EU uvodi stroža pravila sigurnosti
POBUNA STROJEVA
Od tostera do perilica rublja, građani sve češća meta: "Čak i bojler koji kupite se spaja na internet..."
Izvanredan sastanak u EU zbog Trumpovih prijetnji
Svima je prekipjelo
Izvanredan sastanak u EU zbog Trumpovih prijetnji: Cure detalji kako bi mu mogli uzvratiti
VREMENSKA PROGNOZA: Vraćaju se minusi
VREMENSKA PROGNOZA
Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
Umro je fotograf i novinar Hrvoje Gospočić
HRVOJE GOSPOČIĆ
Umro je hrvatski fotograf, novinar i najekscentričniji beskućnik u Hrvatskoj
Provokacija se obila o glavu: Plenkovićev stan ispao 800 eura jeftiniji po kvadratu
TKO SE RUGA
Upao u vlastitu zamku: Plenković se rugao Benčić zbog stana, pa ga razotkrila njegova imovinska kartica
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
Parlamentu upućen prijedlog za izlazak Francuske iz NATO-a
Početak kraja saveza?
Parlamentu upućen prijedlog za izlazak europske zemlje iz NATO-a
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Bivši Trumpov savjetnik predviđa sukob na sjevernoj granici Kanade
Nova točka sukoba
Bivši Trumpov savjetnik: "Ova će zemlja biti sljedeća Ukrajina"
Još jedna Hrvatska bolnica preopterećena pacijentima
NOVO UPOZORENJE
Hitni prijem u hrvatskoj bolnici pred kolapsom: "Netko će morat počet razmišljati u ovoj zemlji..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Provokacija se obila o glavu: Plenkovićev stan ispao 800 eura jeftiniji po kvadratu
TKO SE RUGA
Upao u vlastitu zamku: Plenković se rugao Benčić zbog stana, pa ga razotkrila njegova imovinska kartica
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
Parlamentu upućen prijedlog za izlazak Francuske iz NATO-a
Početak kraja saveza?
Parlamentu upućen prijedlog za izlazak europske zemlje iz NATO-a
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Jadranka Kosor s unukom Ezrom na špici
ni oblaci nisu smetali
Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom
Gdje je nestala Suor Cristina Scuccia?
družila se i s papom Franjom
Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao
zdravlje
Kako naći motivaciju za mršavljenje? Evo 10 korisnih savjeta
Nije samo pitanje prehrane i tjelovježbe
Kako naći motivaciju za mršavljenje? Evo 10 korisnih savjeta
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Što je “everything shower” i zašto je postao hit na TikToku?
Oblik brige o sebi
Što je “everything shower” i zašto je postao hit na TikToku?
zabava
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Ovo je najveći mužjak velikog bijelog morskog psa ikad zabilježen u Atlantskom oceanu! Pogledajte ovu grdosiju
Wow!
Ovo je najveći mužjak velikog bijelog morskog psa ikad zabilježen u Atlantskom oceanu! Pogledajte ovu grdosiju
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Rezultati su obećavajući
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Sve zbog male greške u protokolu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
sport
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
Transferi: Franko Kovačević odlazi iz Celja u Ferencvaroš
Čeka se potvrda
Franko Kovačević ima novi klub, ali neće daleko: Slovenci srušili rekord
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
Na kraju se spašavali
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Bolje od kruha: Mirisne i brze lepinje s maslacem od češnjaka
Za pola sata
Bolje od kruha: Mirisne i brze lepinje s maslacem od češnjaka
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
novac
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
lifestyle
Monika Olujić na premijeri monodrame "Žena, majka, glumica"
Kombinacija za predstavu
Monika Olujić: Tako klasično izdanje začinjeno mrak čizmama zbog kojih zaboravljamo na visoke potpetice
Street style Šibenik u uskoj haljini i ženstvenim gležnjačama
Prianja uz tijelo
Šetnja Šibenikom u haljini koja ističe ženstvenu figuru, a gležnjače s potpeticom dodatan su adut
Ulična moda Zagreb u čizmama Inuikii i kožnatim hlačama
Kombinacija je sjajna
Na zagrebačkoj špici pronašli smo najbolji dokaz da su kožnate hlače i hit čizme za snijeg savršen par
sve
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
Transferi: Franko Kovačević odlazi iz Celja u Ferencvaroš
Čeka se potvrda
Franko Kovačević ima novi klub, ali neće daleko: Slovenci srušili rekord
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene