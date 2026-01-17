U Hrvatskoj sve više droge, jedna vrsta doživjela nevjerojatan uzlet: "Situacija je iznimno opasna"

U Hrvatskoj su zabilježene nove rekordne zapljene droga. U Zagrebu je muškarac u automobilu prevozio 4,5 kilograma kokaina, dok je u Plaškom dvojac napravio improvizirani laboratorij za proizvodnju marihuane. Policijske statistike pokazuju da je kriminalitet vezan uz zlouporabu droga u porastu.

Trend kućnih laboratorija raste zbog proizvodnje marihuane s većom koncentracijom tetrahidrokanabinola, što je jača marihuana nego ona koja dolazi preko granice.

Statistike pokazuju porast ponude svih vrsta droga, uključujući kanabis, kokain, amfetamine, metanfetamine i nove psihoaktivne tvari.

U 2025. evidentirano je ukupno 2895 kaznenih djela vezanih uz droge, što je porast od oko 9% u odnosu na 2024. godinu. U prošloj godini zabilježeno je 11927 zapljena svih vrsta droga, također porast od 5,9%. Po zapljenama prednjače marihuana, kokain i heroin.

