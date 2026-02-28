VIDEO Izraelski premijer zahvaljuje se Trumpu, u videu od osam minuta ovaj objašnjava napad: "Preuzmite vlast u svoje ruke"

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je pozvao pripadnike Islamske revolucionarne garde, iranskih oružanih snaga, da polože oružje, obećavši da će im zauzvrat biti dodijeljen imunitet.

Druga je opcija, prema Trumpu - "sigurna smrt".

Donald Trump i Benjamin Netanyahu Foto: Guliver via AP Photo/Mark Schiefelbein

Trump je rekao da su Sjedinjene Države započele "velike borbene operacije" u Iranu, upozorivši da bi moglo biti i američkih žrtava.

Napadi, za koje Trump tvrdi kako su usmjereni na uništenje iranskih projektila i njihove mornarice, uslijedili su nakon opetovanih američko-izraelskaih upozorenja o tomu da će ponovno napasti Iran nastavi li ta zemlja sa svojim nuklearnim i balističkim raketnim programima.

"Ne dajem ovu izjavu olako. Iranski režim želi ubijati", rekao je Trump u video snimci podijeljenoj na njegovoj društvnoj mreži Truth Social.

Donald Trump i Benjamin Netanyahu Foto: Guliver via AP Photo/Alex Brandon

"Životi hrabrih američkih junaka mogu biti izgubljeni i može biti žrtava koje su česte u ratu, ali mi to radimo, ne za sada. Radimo to za budućnost i to je plemenita misija", kazao je Trump.

Washington i Teheran posljednjih su tjedana održali niz razgovora o iranskim nuklearnim ambicijama. Zadnji je održan u četvrtak bez dogovora.

"Iran je odbio, baš kao što je to činio desetljećima i desetljećima. Odbili su svaku priliku da se odreknu svojih nuklearnih ambicija i mi to više ne možemo podnijeti", istaknuo je Trump.

Oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je poručio da će zajednički američko-izraelski napad na Iran pokrenut u subotu "stvoriti uvjete da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u vlastite ruke".

"Došlo je vrijeme da svi dijelovi naroda u Iranu... uklone jaram tiranije i stvore slobodan i miroljubiv Iran", rekao je Netanyahu u izjavi.

"Braćo i sestre, građani Izraela, prije kratkog vremena Izrael i Sjedinjene Države započeli su operaciju kako bi uklonili egzistencijalnu prijetnju koju predstavlja teroristički režim u Iranu.

Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsjedniku Donaldu Trumpu, na njegovu povijesnom vodstvu. Već 47 godina režim ajatolaha uzvikuje 'Smrt Izraelu', 'Smrt Americi'.

Prolio je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao vlastiti narod. Ovaj ubilački teroristički režim ne smije posjedovati nuklearno oružje koje bi mu omogućilo da prijeti cijelom čovječanstvu. Naša zajednička akcija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod preuzme svoju sudbinu u vlastite ruke.

Donald Trump i Benjamin Netanyahu Foto: Afp

Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda – Perzijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi – zbace jaram tiranije i donesu slobodan i miran Iran", rekao je izraelski premijer.