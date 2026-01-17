Obavijesti Foto Video Pretražite
opasna fronta zapada

Kako je Grenland postao krizna točka? "Tko ga kontrolira ima presudan utjecaj, a Trumpu jedno nije jasno"

17. siječnja 2026.
Zgrada grenlandskog parlamenta u gradu Nuuku
Zgrada grenlandskog parlamenta u gradu Nuuku Foto: Afp
Otok Grenland, koji je pod upravom Kraljevine Danske, predstavlja ključni geostratešku lokaciju za velike igrače na globalnoj sceni. Osim što krije golemi potencijal u resursima, veliku ulogu ima i u klimatskom nadzoru, geopolitici, vojnom i strateškom smislu.
