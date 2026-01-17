Trump im nametnuo carine, oni uzvratili: "Europljani će odgovoriti"

Prijetnje Donalda Trumpa da će uvesti nove carine zemljama koje se protive američkoj aneksiji Grenlanda su "neprihvatljive", izjavio je Emmanuel Macron u subotu i obećao "ujedinjeni" europski odgovor.

"Prijetnje carinama su neprihvatljive i nije im mjesto u ovom kontekstu. Europljani će odgovoriti jedinstveno i koordinirano ako budu potvrđene. Osigurat ćemo poštovanje europskog suvereniteta", napisao je francuski predsjednik na X-u.

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

U subotu je američki predsjednik zaprijetio nekim europskim saveznicama koje su poslale svoje snage na Grenland novim carinama ako se teritorij ne "proda u cijelosti" Sjedinjenim Državama.

Francuska, Švedska, Njemačka i Norveška, kojima su se pridružile Nizozemska, Finska, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo, poslale su vojno osoblje na Grenland u izviđačku misiju u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane s NATO saveznicima.

U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Sloveniju nije spominjao.

Trump je te europske zemlje da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu, rekavši da je "svjetski mir u pitanju".

Poručio je da će se te carine povećati na 25% 1. lipnja i nastaviti se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda.

"Nikakvo zastrašivanje ili prijetnja ne mogu nas utjecati, ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, ni bilo gdje drugdje u svijetu", izjavio je Macron.

Danski ministar "iznenađen"

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je u subotu da je "iznenađen" prijetnjom američkog predsjednika.

"Cilj povećanja vojne prisutnosti na Grenlandu, na koji predsjednik misli, upravo je poboljšanje sigurnosti na Arktiku", odgovorio je Rasmussen u poruci novinskoj agenciji AFP.

Starmer kaže da je Trumpov plan o nametanju carina "potpuno pogrešan"

Britanski premijer Keir Starmer nazvao je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da primijeni carine na Ujedinjeno Kraljevstvo dok se ne postigne dogovor o kupnji Grenlanda "potpuno pogrešnim" i rekao da će "o tome izravno razgovarati" s američkom administracijom.

"Naš stav o Grenlandu je vrlo jasan – on je dio Kraljevine Danske i njegova budućnost je stvar Grenlanđana i Danaca.“

"Također smo jasno dali do znanja da je sigurnost Arktika važna za cijeli NATO i da bi saveznici trebali zajedno učiniti više kako bi se suočili s prijetnjom Rusije u različitim dijelovima Arktika", rekao je Starmer.

Reagirali von der Layen i Costa

Carine kojima je zaprijetio Donald Trump zbog Grenlanda potkopale bi transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne spirale, a Europa će ostati predana obrani svoga suvereniteta, kaže se u zajedničkoj objavi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonia Coste.

“Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne putanje. Europa će ostati ujedinjena, koordinirana i predana obrani svoga suvereniteta”, objavili su von der Leyen i Costa na društvenim mrežama.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

“Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava... Mi smo isticali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući kroz NATO”, kažu von der Leyen i Costa.

Dodaju da “prethodno koordinirana vježba s Danskom odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome”.

“EU je u potpunosti solidaran s Danskom i narodom Grenlanda”, kažu europski čelnici.