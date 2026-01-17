Trump im nametnuo carine, oni uzvratili: "Europljani će odgovoriti"

Prijetnje Donalda Trumpa da će uvesti nove carine zemljama koje se protive američkoj aneksiji Grenlanda su "neprihvatljive", izjavio je Emmanuel Macron u subotu i obećao "ujedinjeni" europski odgovor.
"Prijetnje carinama su neprihvatljive i nije im mjesto u ovom kontekstu. Europljani će odgovoriti jedinstveno i koordinirano ako budu potvrđene. Osigurat ćemo poštovanje europskog suvereniteta", napisao je francuski predsjednik na X-u.
U subotu je američki predsjednik zaprijetio nekim europskim saveznicama koje su poslale svoje snage na Grenland novim carinama ako se teritorij ne "proda u cijelosti" Sjedinjenim Državama.
Francuska, Švedska, Njemačka i Norveška, kojima su se pridružile Nizozemska, Finska, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo, poslale su vojno osoblje na Grenland u izviđačku misiju u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane s NATO saveznicima.
U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Sloveniju nije spominjao.
Trump je te europske zemlje da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu, rekavši da je "svjetski mir u pitanju".
Poručio je da će se te carine povećati na 25% 1. lipnja i nastaviti se primjenjivati sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda.
"Nikakvo zastrašivanje ili prijetnja ne mogu nas utjecati, ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, ni bilo gdje drugdje u svijetu", izjavio je Macron.
Danski ministar "iznenađen"
Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je u subotu da je "iznenađen" prijetnjom američkog predsjednika.
"Cilj povećanja vojne prisutnosti na Grenlandu, na koji predsjednik misli, upravo je poboljšanje sigurnosti na Arktiku", odgovorio je Rasmussen u poruci novinskoj agenciji AFP.
Starmer kaže da je Trumpov plan o nametanju carina "potpuno pogrešan"
Britanski premijer Keir Starmer nazvao je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da primijeni carine na Ujedinjeno Kraljevstvo dok se ne postigne dogovor o kupnji Grenlanda "potpuno pogrešnim" i rekao da će "o tome izravno razgovarati" s američkom administracijom.
"Naš stav o Grenlandu je vrlo jasan – on je dio Kraljevine Danske i njegova budućnost je stvar Grenlanđana i Danaca.“
"Također smo jasno dali do znanja da je sigurnost Arktika važna za cijeli NATO i da bi saveznici trebali zajedno učiniti više kako bi se suočili s prijetnjom Rusije u različitim dijelovima Arktika", rekao je Starmer.
Reagirali von der Layen i Costa
Carine kojima je zaprijetio Donald Trump zbog Grenlanda potkopale bi transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne spirale, a Europa će ostati predana obrani svoga suvereniteta, kaže se u zajedničkoj objavi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonia Coste.
“Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne putanje. Europa će ostati ujedinjena, koordinirana i predana obrani svoga suvereniteta”, objavili su von der Leyen i Costa na društvenim mrežama.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.
“Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava... Mi smo isticali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući kroz NATO”, kažu von der Leyen i Costa.
Dodaju da “prethodno koordinirana vježba s Danskom odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome”.
“EU je u potpunosti solidaran s Danskom i narodom Grenlanda”, kažu europski čelnici.