VIDEO Potpuni kaos na Bliskom Istoku! Iran se osvećuje raketnim napadima na američke baze

Iran je izveo raketne napade na američku bazu u Bahreinu, izvijestila je iranska novinska agencija Fars.

Bahrein je ključni američki saveznik u Perzijskom zaljevu te stalni domaćin sjedišta Pete flote američke mornarice.

Nako ovoga uslijedilo je izvješće o dodatnim napadima na američke vojne baze na Bliskom Istoku, javlja Sky News.

Prema navodima agencije Fars, koja citira IRGC, iranski projektili bili su usmjereni na zračnu bazu Al Udeid u Kataru, zračnu bazu Al Salem u Kuvajtu, zračnu bazu Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javlja CNN.

‼️ [ 🇮🇷 IRAN | 🇺🇸 ÉTATS-UNIS | 🇧🇭 BAHREÏN ]



🔸 L’Iran aurait attaqué la base Naval Support Activity (NSA) de l’US Navy à Bahreïn pic.twitter.com/CRS8N95VZR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) February 28, 2026

🇮🇷🇧🇭🇺🇸⚡️- Big Explosions jufair Bahrain — area where US naval base and 5th fleet headquarters is located, Iranian impacts reported pic.twitter.com/wzl79Yv8ad — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) February 28, 2026

Novi sukob na Bliskom istoku

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istok. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.

Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska, a Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev". Izraelci, pak, svoju operaciju zovu "Lavlja rika".

Obnovljeni sukob između Irana i njegovih dugogodišnjih neprijatelja vjerojatno je uništio nade u diplomatsko rješenje nuklearnog spora Teherana sa Zapadom.

U video poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Trump je spomenuo višedesetljetni spor Washingtona s Iranom, uključujući zauzimanje američkog veleposlanstva u Teheranu 1979., kada su studenti držali 52 Amerikanca kao taoce 444 dana, kao i niz drugih napada za koje SAD krivi Iran otkako je Islamska revolucija 1979. zemlju pretvorila u teokraciju.

Pozvao je Irance da ostanu u skloništima jer će "bombe padati posvuda".

"Kad završimo, preuzmite svoju vladu. Bit će vaša. Ovo će vjerojatno biti vaša jedina šansa generacijama", rekao je Trump u poruci Irancima.

Opseg zračnih i pomorskih operacija još nije poznat, ali očekuje se da će kampanja trajati više dana, objavili su američki vojni izvori.

Iran, pak, priprema žestoku odmazdu, rekao je iranski dužnosnik Reutersu.

Prije početka napada Trump je znatno pojačao američku vojnu prisutnost u regiji kako bi pokušao prisiliti Teheran na ustupke u nuklearnim pregovorima.

A u njima je iranski program balističkih raketa bio najvažnija točka spoticanja. Trump je rekao da Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u.

"Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima", rekao je Trump.

Hamenei na sigurnoj lokaciji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će zajednički američko-izraelski napad na Iran "stvoriti uvjete da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u vlastite ruke".

"Došlo je vrijeme da svi dijelovi naroda u Iranu... uklone jaram tiranije i donesu mu slobodu", rekao je Netanyahu u izjavi.

Izvor je za Reuters rekao da iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei nije u Teheranu i da je smješten na sigurnu lokaciju.

Ovaj napad slijedi nakon 12-dnevnog zračnog rata u lipnju između Izraela i Irana i ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno udariti ako Iran nastavi sa svojim nuklearnim i balističkim raketnim programima.

"Pokrenuli smo preventivan napad na Iran kako bi uklonili prijetnje Državi Izrael", rekao je ministar obrane Israel Katz.

Operacija je pokrenuta tijekom Ramazana, svetog muslimanskog mjeseca posta koji se obilježava od zore do zalaska sunca. Napad se dogodio i prije židovskog blagdana Purima, koji tradicionalno obilježava spašavanje Židova od uništenja u drevnoj Perziji i koji počinje u ponedjeljak.

Mjeseci planiranja

Izraelski obrambeni dužnosnik rekao je da je operacija planirana mjesecima u koordinaciji s Washingtonom te da je datum početka određen prije nekoliko tjedana.

Napad Izraela i SAD-a na Iran - 3 Foto: AFP

Eksplozije su se čule u Teheranu u subotu, izvijestili su iranski mediji, a sirene su se oglasile diljem Izraela oko 8:15 sati po lokalnom vremenu, što je, prema riječima vojske, bilo upozorenje na očekivanu iransku raketnu odmazdu.

Napad Izraela i SAD-a na Iran - 2 Foto: AFP

Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove, a uprava zračnih luka zamolila je javnost da ne ide ni na jednu od zračnih luka u zemlji. I mnoge europske i svjetske zračne kompanije otkazale su u međuvremenu letove za Izrael.

Napad Izraela i SAD-a na Iran Foto: AFP

SAD i Iran obnovili su pregovore u veljači kako bi pokušali riješiti višedesetljetni nuklearni spor diplomatskim putem i spriječiti prijetnju vojnim sukobom koji bi mogao destabilizirati regiju.

Izrael je, međutim, rekao da svaki američki sporazum s Iranom mora uključivati ​​demontažu teheranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja uranija.

Izrael i SAD napali Iran - 2 Foto: AFP

Iran je rekao da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je nije želio da se to veže s njegovim projektilima.

Teheran je također rekao da će se braniti od bilo kakvog napada. Upozorio je susjedne zemlje u kojima su američke baze i vojska da će biti meta odmazde.