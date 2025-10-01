Izraelski vojnici se ukrcavaju na brodove flotile za Gazu: Koriste vodene topove, brodovi gube vezu

Oglasio se talijanski ministar Presretanje flotile očekuje se da će trajati 2-3 sata, rekao je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani. Aktivisti na brodovima rekli su da je ono već započelo, a Izrael je potvrdio da je stupio u kontakt s njima. Flotila se nadala da će stići do Gaze u četvrtak ujutro.

Izraelski vojnici upali na Gretin brod Greta Thunberg i ostali aktivisti na brodu flotile su "sigurni i zdravi“, priopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Naveli su da ih prevoze u izraelsku luku, budući da je sada "nekoliko brodova" iz flotile zaustavljeno.

Snimili ukrcaj Na platformi X aktivisti su podijelili trenutak kada se vojska ukrcala na jedan od brodova.

Blokada pomoći Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je objavilo da je izraelska mornarica stupila u kontakt s flotilom kako bi je upozorila da se približava području u kojem se vode aktivne borbe i da krši zakonitu blokadu te zatražila da promijeni kurs. Ministarstvo je reklo da je ponovilo ponudu da pomoć prebaci mirno putem sigurnih kanala do Gaze.