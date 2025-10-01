Izraelski vojnici se ukrcavaju na brodove flotile za Gazu: Koriste vodene topove, brodovi gube vezu

Vojnici su presreli međunarodnu flotilu koja pokušava dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze i ukrcali se na brodove dok su se približavali enklavi. Oko 20 neidentificiranih brodova približilo se flotili, a putnici su stavili prsluke za spašavanje i pripremili se za preuzimanje.
U flotili Global Sumud sudjeluje gotovo 50 brodova, s oko 500 osoba. Prevoze humanitarnu pomoć, hranu i lijekove za Gazu.
Izraelska vojna postrojba ukrcala se na brodove flotile s pomoći za Gazu, tvrde aktivisti
Neki brodovi su zaustavljeni
Izraelska mornarica stupila je u kontakt s flotilom kako bi je upozorila da krši zakonitu blokadu te zatražila da promijeni kurs
