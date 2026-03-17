Izraelski vojnici zvjerski mučili i silovali Palestinca, snimka procurila u javnost: Neće im suditi

Izraelska vojska priopćila je da odbacuje optužbe protiv petorice vojnika optuženih da su tukli i seksualno zlostavljali palestinskog pritvorenika u napadu koji je djelomično snimljen kamerom.

Ta odluka, donesena dok je velik dio pozornosti zemlje bio usmjeren na rat s Iranom, zatvorila je slučaj koji je duboko podijelio Izrael otkako su vojnici uhićeni 2024. u zloglasnom vojnom zatvoru Sde Teiman, što je izazvalo bijes članova krajnje desne vlade i tvrdolinijaških ultranacionalista koji su nasilno upali u zatvor u znak prosvjeda.

Premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je objavu, dok su skupine za ljudska prava optužile vojsku da ignorira jedan od najtežih slučajeva zlostavljanja u mreži ratnih zatvora u zemlji.

"Glavna vojna pravobraniteljica Izraela upravo je svojim vojnicima dala dozvolu za silovanje - sve dok je žrtva Palestinac", rekla je Sari Bashi, izvršna direktorica Javnog odbora protiv mučenja u Izraelu, nakon što je slučaj odbačen. Kazala je da je ta odluka "najnoviji u nizu poteza koji prikrivaju zlostavljanja nad pritvorenicima, a čija su učestalost i težina porasle od 7. listopada 2023.".

Netanyahu je pozdravio odluku, rekavši da "država Izrael mora progoniti svoje neprijatelje, a ne svoje herojske borce", javlja AP News.

Hladnokrvan zločin

Prema optužnici koja je u međuvremenu odbačena, vojnici su palestinskog pritvorenika vukli po tlu, gazili ga, nad njim upotrijebili elektrošoker te ga seksualno zlostavljali ubadanjem u rektum.

Palestinac je potom sa slomljenim rebrima i perforiranim rektumom prebačen u izraelsku bolnicu na operaciju, nakon koje je vraćen u zatvor.

Navodi o zlostavljanju u toj ustanovi dodatno su dobili na težini kada su u kolovozu 2024. izraelski mediji emitirali procurjelu snimku navodnog napada.

Na snimci se vidi skupina maskiranih vojnika kako odvlači pritvorenika s tla, gdje su on i drugi Palestinci ležali potrbuške i s lisicama na rukama u ograđenom prostoru, te ga odvode u dio tog prostora koji su zaklonili štitovima.

U svojoj odluci od četvrtka o odbacivanju slučaja, najviši vojni pravni dužnosnici naveli su da se optužbe protiv vojnika odbacuju zato što snimka ne prikazuje dovoljno teško nasilje koje bi opravdalo kaznenu osudu te zato što je nepropisno procurila u medije. U odluci se dodaje da je palestinska žrtva u međuvremenu puštena natrag u Gazu, što stvara "nedostatak sigurnosti" da bi mogao svjedočiti na suđenju.

U studenom 2025., nakon brojnih nagađanja o tome kako je procurjela snimka dospjela u javnost, vojna pravobraniteljica Yifat Tomer-Yerushalmi, najviša pravna dužnosnica u vojsci, priznala je da je odobrila njezino objavljivanje, rekavši da je htjela pokazati koliko je zlostavljanje ozbiljno i uvjeriti javnost da vojska ima obvezu provesti istragu.

Suočena s negodovanjem Netanyahuove vlade, naglo je podnijela ostavku, a potom nestala, da bi nakon užurbane potrage vlasti bila pronađena bez mobitela na plaži u Tel Avivu. Telefon, za koji se vjerovalo da sadrži moguće dokaze protiv nje, kasnije je pronađen u moru.

Zloglasna ustanova

Zatvor je uspostavljen nakon 7. listopada 2023. radi držanja Palestinaca privedenih u Gazi tijekom izraelskog rata protiv militantne skupine Hamas.

Ta tajnovita ustanova brzo je stekla zloglasnost nakon što su zaposlenici i Palestinci pušteni iz pritvora opisivali prizore zlostavljanja i mučenja, a izraelske organizacije za ljudska prava zatražile su od najvišeg suda u zemlji da se zatvori.

Izrael je već dugo suočen s optužbama da ne uspijeva pozvati svoje vojnike na odgovornost za zločine počinjene nad Palestincima. Te su optužbe dodatno ojačale tijekom rata u Gazi.

Izrael tvrdi da njegove snage djeluju u skladu s vojnim i međunarodnim pravom te da temeljito istražuje svaki navodni slučaj zlostavljanja.