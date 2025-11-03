Skandal u Izraelu: Uhićena generalica zbog curenja brutalne snimke zlostavljanja Palestinca!

Bivša glavna odvjetnica Izraelskih obrambenih snaga (IDF), general-bojnica Yifat Tomer-Yerushalmi, uhićena je zbog curenja videosnimke koja navodno prikazuje teško zlostavljanje palestinskog zatočenika od strane izraelskih vojnika.

Tomer-Yerushalmi podnijela je ostavku prošlog tjedna, navodeći da preuzima "punu odgovornost" za objavu sporne snimke. U nedjelju je priča dobila mračan obrat kada je prijavljen njezin nestanak, nakon čega je pronađena živa i neozlijeđena na plaži sjeverno od Tel Aviva, no ubrzo je privedena, piše BBC.

Snimka, emitirana u kolovozu 2024. na jednoj izraelskoj televiziji, navodno prikazuje pričuvne vojnike u bazi Sde Teiman na jugu Izraela kako odvode palestinskog zatočenika, okružuju ga zaštitnim štitovima i potom ga brutalno premlaćuju te mu oštrim predmetom nanose teške ozljede. Žrtva je kasnije hospitalizirana s teškim tjelesnim ozljedama.

Petorica pričuvnika optužena su za teško zlostavljanje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda, no svi negiraju krivnju i nisu imenovani.

Četvorica su u nedjelju, s crnim fantomkama na glavama, održala konferenciju za novinare ispred Vrhovnog suda u Jeruzalemu, tražeći obustavu postupka. Njihovi odvjetnici tvrde da je riječ o "pristranom i montiranom procesu".

U ponedjeljak je otkriveno da je zatočenik s videosnimke u listopadu pušten u Pojas Gaze u sklopu razmjene zarobljenika između Izraela i Hamasa.

Nakon objave snimke, izraelsko Ministarstvo obrane pokrenulo je istragu o curenju materijala. General-bojnica Tomer-Yerushalmi tada je privremeno udaljena s dužnosti, a ministar obrane Israel Katz kasnije je poručio da se neće moći vratiti na svoj položaj. Ubrzo nakon toga podnijela je ostavku.

U pismu ostavke navela je da preuzima odgovornost za svako curenje materijala iz njezina ureda te pojasnila kako je odobrila objavu dijela snimki "kako bi se suprotstavila lažnoj propagandi protiv vojnih istražnih tijela".

Tomer-Yerushalmi se tako suprotstavila desnim političkim krugovima koji tvrde da su optužbe o zlostavljanju palestinskih zatočenika izmišljene. "Naša je dužnost istražiti svaki slučaj kada postoji razumna sumnja na nasilje prema zatočeniku", poručila je.

Ministar Katz oštro je reagirao na njezinu ostavku. "Svatko tko širi krvne laži protiv izraelskih vojnika ne zaslužuje nositi uniformu", poručio je. Premijer Benjamin Netanyahu ocijenio je incident u Sde Teimanu kao "možda najteži udar na međunarodni ugled Izraela od njegova osnutka".

Samo nekoliko sati nakon njegovih izjava, izraelski su mediji objavili da je Tomer-Yerushalmi nestala, što je izazvalo strah da bi politički skandal mogao završiti tragedijom. Nakon višesatne potrage, policija je objavila da je pronađena "živa i dobrog zdravlja" u priobalnom području Herzliye.

Iste večeri, policija je priopćila da je uhićeno dvoje osumnjičenih zbog "curenja i drugih teških kaznenih djela", a izraelski mediji navode da su to upravo general-bojnica Tomer-Yerushalmi i bivši glavni vojni tužitelj pukovnik Matan Solomosh.

Slučaj Sde Teiman postao je simbol dubokih političkih podjela u Izraelu. Desnica curenje snimke smatra izdajom i napadom na izraelsku vojsku, dok ljevica ističe da je general-bojnica Tomer-Yerushalmi djelovala u skladu sa zakletvom pravde.

Nakon što su vojni istražitelji u srpnju 2024. došli u bazu Sde Teiman ispitati 11 pričuvnika, desni prosvjednici – među kojima su bili i trojica zastupnika iz Netanyahuove koalicije – nasilno su upali u bazu kako bi iskazali podršku osumnjičenima.

Liberalni krugovi smatraju da objavljena snimka potvrđuje ranije izvještaje o zlostavljanju palestinskih zatočenika nakon napada Hamasa 7. listopada 2023.

U izvješću UN-ove komisije iz listopada 2023. navodi se da su tisuće zatočenika iz Gaze bile "izložene sustavnom fizičkom i psihološkom nasilju, uključujući seksualno i rodno uvjetovano nasilje, što se kvalificira kao ratni zločin i zločin protiv čovječnosti".

Izraelska vlada odbacila je te optužbe, poručivši da je "potpuno predana međunarodnim pravnim standardima" i da "temeljito istražuje svaku prijavu o zlostavljanju".