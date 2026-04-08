VIDEO Kaos nakon primirja: Izrael objavio da su izveli najveći napad na Hezbolah od početka rata

Izraelske zračne snage objavile su da su izvele najveći val zračnih napada na Hezbolah u Libanonu do sad, ciljajući 100 lokacija u roku od 10 minuta.

Prema IDF-u, među pogođenim ciljevima u Beirutu, dolini Beqaa i južnom Libanonu bili su zapovjedni centri Hezbolaha i druga vojna infrastruktura.

Vojska tvrdi da su među metama bili obavještajni stožeri i uredi koje je Hezbolah koristio za planiranje napada na trupe IDF-a i izraelske civile; infrastruktura Hezbolahovih raketnih i pomorskih jedinica; te imovina elitne Radwan Force i zračne jedinice terorističke skupine.

"Ovo je najveći napad na infrastrukturu Hezbolaha od početka operacije Ričući lav", objavila je vojska.

Područje je pogođeno bez upozorenja, rekao je novinar agencije dpa u glavnom gradu Libanona. Bolnice su pozvale stanovnike da daju krv.

⚡️WATCH: Beirut, Lebanon following the massive Israeli attack. pic.twitter.com/CpJSllgcEU — The Global Monitor (@theglobal4u) April 8, 2026

Tvrde i da se većina lokacija nalazila "u srcu civilnog stanovništva, kao dio Hezbolahovog ciničnog iskorištavanja libanonskih civila kao ljudskih štitova kako bi zaštitili svoje operacije". IDF je ranije izdao upozorenja na evakuaciju libanonskih civila. Novinske agencije izvještavaju o stotinama ubijenih i ranjenih, pozivajući se na podatke Ministarstva zdravstva.

Izraelska vojska objavila je prekid napada na iranske ciljeve, ali je premijer Benjamin Netanyahu istaknuo da dvotjedno primirje ne uključuje Libanon.

Deseci mrtvih, bolnice preplavljene žrtvama

Sigurnosni izvor rekao je da je u jednom od napada na Beirut poginulo najmanje 12 ljudi. Krvavi i ozlijeđeni ljudi ostavili su svoje automobile nasred ceste i uputili se pješice u najbližu bolnicu, prema Reuterovim svjedocima.

Premijer Libanona, Nawaf Salam izjavio je da Izrael napada gusto nasljene libanonske stambene četvrti i ubija "nenaoružane civile".

"Izrael ostaje potpuno gluh na sve regionalne i međunarodne napore za zaustavljanje rata, a da i ne govorimo o njegovom potpunom ignoriranju načela međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, koja nikada nije poštovao", poručio je premijer, pozivajući saveznike na pomoć.

100 سيارة اسعاف للصليب الاحمر اللبناني تستجيب حاليا في المناطق المستهدفة وتعمل فرقه على نقل المصابين الى المستشفيات. pic.twitter.com/cbVxgQHS8r — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) April 8, 2026

Libanonski ministar zdravstva Rakan Nassereddine izjavio je da su "bolnice prepune poginulih i ranjenih zbog izraelskih zračnih udara". Libanonski Crveni križ priopćio je da 100 vozila hitne pomoći trenutačno na pogođenim područjima prevozi ozlijeđene.