Izrael protjeruje Liječnike bez granica iz Gaze

Granični prijelaz Rafah između Egipta i pojasa Gaze ponovno je otvoren u nedjelju, ali ograničenja su i dalje na snazi, objavio je izraelski medij.

Kretanje ljudi bit će dopušteno tek od ponedjeljka pošto se sada raspravlja o sigurnosnim i operativnim postupcima, izvijestio je izraelski novinski portal ynet, navodeći da prijelaz zasad radi samo "probno".

Izraelska glasnogovornica potvrdila je izvješće, dok su palestinski izvori rekli da će oko 50 pacijenata u početku moći napustiti pojas Gaze zajedno sa svojim pratnjama.

Međutim, egipatski sigurnosni izvori rekli su da Izrael još nije otvorio palestinsku stranu prijelaza. Izraelska vojska zadržava kontrolu nad granicom od primirja u listopadu koje je uslijedilo nakon više od dvije godine rata.

Otvaranje prijelaza odgođeno je za ponedjeljak, rekli su izvori, što znači da nijedan Palestinac neće moći napustiti Gazu u nedjelju.

Procjenjuje se da bi oko 150 ljudi dnevno trebalo dobivati dozvolu za izlazak iz pojasa Gaze od ponedjeljka, dok bi se oko 50 moglo vraćati na ratom razoreni palestinski teritorij.

Izrael je zauzeo granični prijelaz u svibnju 2024., otprilike devet mjeseci nakon početka rata u Gazi, a ranije ovog tjedna je najavio da će južni prijelaz u Gazi biti ponovno otvoren za "ograničeno kretanje ljudi" od nedjelje, nakon što je palestinska ekstremistička skupina Hamas predala posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca zatočenog u Gazi.

Otvaranje tog prijelaza dio je mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Samo će otprilike 42.000 Palestinaca koji su napustili pojas Gaze tijekom rata Izraela i Hamasa moći ući u Gazu preko tog prijelaza, priopćile su izraelske vlasti.

Prema zdravstvenim vlastima u pojasu Gaze, oko 20.000 Palestinaca čeka odobrenje za izlazak iz Pojasa Gaze radi liječenja u Egiptu. Među njima je 440 akutnih slučajeva, odnosno ugrožen život pacijenata.

Oko 4000 oboljelih od raka i 4500 djece također je na popisu za hitne slučajeve.

Ulazak i izlazak iz Gaze i u Gazu bit će odobreni u suradnji s Egiptom, nakon sigurnosne provjere Izraela i nadzora koji provodi misija Europske unije.

Do sada je bio dopušten ulazak samo ograničene humanitarne pomoći na većinom uništeni palestinski teritorij preko graničnih prijelaza s Izraelom.

Izrael: Liječnici bez granica moraju napustiti Gazu do 28. veljače

Izrael je u nedjelju odlučio da Liječnici bez granica (MSF) moraju obustaviti svoje aktivnosti i napustiti pojas Gaze do 28. veljače jer je nevladina organizacija odbila predati popis svojih palestinskih zaposlenika.

Izraelsko Ministarstvo za dijasporu, odgovorno za registraciju humanitarnih organizacija, objavilo je da će "prekinuti aktivnosti" MSF-a na palestinskom teritoriju jer nije dostavila popis zaposlenika, što je obveza "koja se primjenjuje na sve humanitarne organizacije koje djeluju u regiji".

Ministarstvo je u prosincu 2025. najavilo da će s 1. ožujkom ove godine zabraniti djelovanje 37 humanitarnih organizacija u Gazi, uključujući MSF, zbog toga što nisu dostavile detaljne informacije o svom palestinskom osoblju.

Ministarstvo tvrdi da dva zaposlenika Liječnika bez granica imaju veze s Hamasom, palestinskim islamističkim pokretom te njegovim saveznikom Islamskim džihadom, što ta nevladina organizacija kategorički odbacuje.

U nedjelju je ministarstvo priopćilo da se MSF početkom siječnja obvezao dostaviti popis, ali se "unatoč javnoj obvezi, organizacija suzdržala" od dostave.

"MSF je nakon toga objavio da ne namjerava sudjelovati u procesu registracije, što je u suprotnosti s ranijim izjavama organizacije", dodalo je ministarstvo, najavljujući da bi nevladina organizacija trebala prekinuti svoje djelovanje i napustiti Gazu do 28. veljače.

U priopćenju objavljenom u petak, Liječnici bez granica dali su do znanja da su u siječnju, u sklopu "izvanredne" mjere, pristali podijeliti "djelomičan popis" imena svojih palestinskih i međunarodnih članova osoblja, "uz jasne obveze glede njihove sigurnosti".

"Unatoč tim ponovljenim naporima, posljednjih je dana postalo jasno da neće biti moguće uspostaviti dijalog s izraelskim vlastima kako bi se dobila potrebna jamstva", dodala je nevladina organizacija koja je stoga odlučila da neće podijeliti "popis palestinskog i međunarodnog osoblja s izraelskim vlastima".