Sada je službeno: Izrael je počinio genocid u Gazi - "Svi koji to ne kazne su suučesnici!"

Piše D. J. B., 16. rujna 2025. @ 09:28 komentari
Djeca gladuju u Gazi
Djeca gladuju u Gazi Foto: Afp
Komisija navodi da obrazac ponašanja izraelskih vlasti uključuje namjerno ubijanje i nanošenje teških ozljeda neviđenom broju Palestinaca upotrebom teškog streljiva, sustavne i raširene napade na vjerske, kulturne i obrazovne objekte te nametanje opsade Gaze i izgladnjivanje njezina stanovništva.
Izrael je počinio genocid u Gazi, tvrdi istražna komisija UN-a
Sada je službeno: Izrael je počinio genocid u Gazi - "Svi koji to ne kazne su suučesnici!"
