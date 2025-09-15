Problemi s novom šetnicom: "Nije pješački spojena, možete ići naprijed - nazad"

Do idućeg ljeta Split dobiva gotovo dva kilometra nove rekreacijske zone prema Stobreču, koja će se otvoriti iznad trase suvremenog kanalizacijskog cjevovoda. Projekt je to za koji je europski novac prije osam godina osigurao aktualni gradonačelnik Splita. Iz strukovnog udruženja arhitekata tvrde - projekt je loš i urbanistički nepromišljen.

"To je sad bespovratno uništeno i onemogućilo se ikakvo daljnje planiranje. Mi nemamo spojeve, imamo prometnicu koja nije pješački spojena nigdje s gornjom razinom, što u biti omogućuje samo da idete naprijed - nazad. Znači sad sve što se bude događalo će biti na šetnici koju moramo zatvorit za korištenje i ponovno preprojektirati", rekla je Daša Gazde, dopredsjednica Društva arhitekta Split.

Priču je kao direktor Vodovoda pokrenuo današnji gradonačelnik.

"Cijevi su trebale visjeti u zraku. Je li bolje ovakva vizura, da tako izgleda ovaj obalni pojas? Svi stručnjaci koji se javljaju naknadno imali su priliku davati primjedbe, nisu iskoristili. Meni je osobno žao, ako postoje javne rasprave zna se zbog čega postoje. Vrijeme će pokazati je li ovo ispravni put", poručio je gradonačelnik Šuta.

"Kad oni počnu projektirati grad, onda znamo da je neki sustav zakazao. Znači postoje djelovi grada koji se planiraju na jedan način, a postoji prostorno planiranje koje rade arhitekti i urbanisti", odgovorila je Gazde.

Planiranja nije bilo ni na obližnjem Žnjanu. Novoasfaltirana cesta iznova se kopa, pa će u idućim mjesecima glavni cestovni pristup biti zatvoren.

