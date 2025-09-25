Europske sile šalju ratne brodove u zaštitu humanitarne flote za Gazu: "Tračak nade koji treba čuvati"

Španjolska će poslati vojni brod da zaštiti flotilu s europskim aktivistima koju napada Izrael dok pokušava dostaviti humanitarnu pomoć stanovnicima opkoljenog Pojasa Gaze, rekao je u četvrtak premijer Pedro Sanchez.

"Španjolska zahtijeva poštivanje međunarodnog prava i pravo naših građana da sigurno plove Mediteranom“, izjavio je medijima u New Yorku gdje sudjeluje na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Vojni brod će uskoro zaploviti iz španjolske luke Cartagene kako bi "pružio sigurnost sudionicima flotile te ih spašavao u slučaju potrebe“.

Flotila Global Sumud, u kojoj se nalazi i bivša gradonačelnica Barcelone, Alda Colau, sastavljena je od malih brodova koji su isplovili iz mediteranskih luka kako bi nenasilno "prekinuli nezakonitu izraelsku okupaciju i opsadu Pojasa Gaze“.

Izraelska vojska napala je flotilu dok se nalazila blizu grčkog otoka Krete kako bi ju odvratila od daljnje plovidbe.

"Jako smo se uplašili“, rekla je Colau za radijsku postaju Cadena SER. "Odjednom su se pojavili dronovi. Letjeli su nisko te su se čule snažne eksplozije“, dodala je s broda "Family“, jednog od najvećih u konvoju.

Colau kaže da je to uobičajena strategija Izraela kojom ih pokušava uplašiti. "Apsurdno je jer znaju naša imena i prezimena, znaju da smo nenaoružana humanitarna misija“, dodala je.

Humanitarna flotila za Gazu Foto: Afp

Potpredsjednica španjolske vlade Yolanda Diaz smatra da je humanitarna flotila "tračak nade kojeg je potrebno zaštiti“ jer Izrael ne dopušta ulazak pomoći ni kopnom ni morem zbog čega od gladi, bolesti i iscrpljenosti umiru stanovnici Pojasa Gaze.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova tu je flotilu nazvalo "Hamas-Sumud“, referirajući se na palestinsku militantnu skupinu.

"Ako ovo (flotila) nije provokacija koja služi Hamasu, dobrodošli ste iskrcati pomoć u bilo kojoj luci u obližnjim zemljama izvan Izraela, od kuda mirno može biti dopremljena u Gazu“, priopćilo je ministarstvo.

Poručilo je da Izrael "neće dopustiti nikakav brod u zoni aktivnih borbi niti će dopustiti povredu zakonite pomorske blokade“.

Italija je također najavila slanje fregate koja bi se pridružila flotili. Talijanska premijerka Giorgija Meloni rekla je da "nije predviđena uporaba sile prilikom pružanja asistencije tog broda“.