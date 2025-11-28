Ako Trump ovo učini doći će do geopolitičkog potresa: "Moguće je da Kina nakon toga zauzme Tajvan"

Sve su glasnije najave da bi američki predsjednik Donald Trump mogao, nakon udara na moru, pokrenuti i kopnene napade na ono što je nazvao narkoterorizmom.

"Realno je moguće, iako on to već priča nekoliko mjeseci, sada je samo na neki način pojačao tu retoriku, sada njemu zapravo dobro dođe da se odvuče pozornost od skandala Epstein, u koji je sam debelo umješan. Kada Sjedinjene Američke Države dobiju potpunu kontrolu nad venezuelanskim nebom i morima, kartelu Sunaka, tako se zove taj kartel u Venezueli, preostat će samo kopneni put za prebacivanje droge preko granica s Brazilom i Kolumbijom", pojašnjava Ivica Puljić, vanjskopolitički analitičar.

Foto: DNEVNIK.hr

Puljić podsjeća da je već više od 20 brodova uništeno u moru, bez ikakve optužnice ili sudskog procesa, a podsjeća da je Trump rekao da će udari na kopnu biti još i jednostavniji. No, tu je utjecaj na energetsko tržište. Venezuela ima više nafte nego Saudijska Arabija, Kanada, Rusija ili Amerika.

Foto: DNEVNIK.hr

"Trump je ukinuo izvoznu dozvolu kompaniji Chevron, koja je bila od životnog značaja za izvoz nafte iz Venezuela. Nametnuo je tarifu od 25 posto svakoj zemlji koja kupi naftu iz Venezuele. Indija i Kina su najveći kupci sirove nafte iz Venezuele. Ukoliko SAD uspije prpmjeniti režim u Venezueli, što je krajnji cilj, to će imati zapravo enorman utjecaj na energetska kretanja, globalno govoreći, cijenu nafte, geopolitičke i strateške promjene. Ako se Amerikanci vojno upletu u Venezuelu, hoće li Kina ući u Tajvan? Moguće je nakon toga, tko zna", tvrdi Puljić

Razgovor je zatim sktrenuo na problem migracija u SAD-u gdje Trump koristi retoriku koja odvraća Amerikance da podrže dolazak izbjeglica općenito. Teme se opet aktualizirala nakon što je Afganistanac pucao na pripadnike Nacionalne garde i ubio jednu vojnikinju.

Foto: DNEVNIK.hr

"Način na koji se Trump obraća javnosti zaista je jako upitan, zato što za sve krivi administraciju predsjednika Bidena, iako je ubojica dobio azil u travnju ove godine. Dakle, kada je Trump bio na vlasti. I Trump i njegov suradnici, recimo direktor FBI-a ili vodeći tužitelj, tvrde da Bidenova administracija nije provela dobru ili nikakvu provjeru prije dolaska velikog broja Afganistanaca u Ameriku 2021. godine, nakon onog kaotičkog povlačenja iz Kabula. To zapravo nije istina, apsolutno nije istina. Nitko nije došao izravno iz Afganistana u Ameriku u 2021. kao što to Trump tvrdi. Svi su zrakoplovi sletjeli u američke vojne baze u Katru, gdje su afganistanske izbjeglice mjesecima bile na rigoroznoj provjeri. Trump širi lažne glasine kako bi opravdao svoju administraciju", upozorava Puljić.

Foto: DNEVNIK.hr

Naglasio je i da te laži nisu bez posljedica i da će cijenu platiti tisuće migranata koji imaju uredne papire i odobren azil. Njih 200.000 sada će upasti u probleme iako nemaju veze s terorizmom. S druge strane, bijele migrante iz Južnoafričke Republike Trump prima raširenih ruku s isto tako lažnom tezom da su tamo provodi genocid nad njima.

"Takva vam je trenutna situacija", zaključuje Ivica Puljić iz Washingtona.