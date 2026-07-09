Italija protjerala dvojicu ruskih diplomata optuženih za špijunažu: Brzo stigao odgovor Moskve

Italija je u četvrtak naredila protjerivanje dvojice ruskih vojnih izaslanika optuženih za špijunažu. Odluka je brzo stigla i do Kremlja - rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će Moskva odgovoriti "primjerenim protumjerama".

Talijanski ministar vanjskih poslova osudio, kako je rekao, "ozbiljne i neprihvatljive činove uplitanja" Moskve. Do protjerivanja je došlo dva dana nakon što je policija objavila da su uhićena dvojica bivših talijanskih obavještajaca koji su, prema navodima medija, Rusiji odavali tajne o vojnoj pomoći Ukrajini.

"Talijanska vlada odlučila je protjerati dvojicu vojnih izaslanika Veleposlanstva Ruske Federacije u Italiji koji su bili uključeni u špijunske aktivnosti otkrivene istragom rimskog državnog odvjetništva", napisao je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani na X-u.

Ministar je naveo da se radi o Ivanu Petroviču Gorbačovu i Mihailu Vasiljeviču Astahovu te da im je naređeno da napuste Italiju u roku od tri dana.

"Moskva nastavlja koristiti hibridni rat za napade na Zapad i Italiju. Takvi oblici uplitanja ozbiljni su i neprihvatljivi za talijanske institucije i nacionalnu sigurnost", poručio je Tajani.

Rimska policija priopćila je u utorak da je jedan od uhićenih Talijana, 59-godišnji bivši obavještajni časnik, primao novac od ruskog operativca te mu je "putem šest izvora, među kojima su bila četvorica aktivnih vojnih pripadnika raspoređenih na posebno povjerljivim dužnostima, dostavljao informacije od interesa".

"Samo vrh ledenog brijega"

Prema pisanju medija, Talijani su Rusiji predali podatke o talijansko-francuskom protuzračnom sustavu SAMP/T, koji bi ove godine trebao biti isporučen Ukrajini, kao i informacije o projektilima Aster koji su već poslani Kijevu, prenosi Euronews.

Ruski operativci navodno su tražili i podatke o NATO-ovoj misiji u Bugarskoj te o talijanskoj tvrtki Avio, koja proizvodi motore za bespilotne letjelice i nadzvučne projektile.

List Corriere della Sera piše da je 59-godišnjak Rusima otkrio i identitete talijanskih protuobavještajnih agenata zaduženih za praćenje ruskih aktivnosti. Pozivajući se na snimke telefonskih razgovora osumnjičenog, navodi se da je tijekom 12 godina predao "tisuće" informacija.

Odvjetnik bivšeg obavještajca odbacio je optužbe za izdaju, tvrdeći da njegov klijent, koji bi u petak trebao biti službeno ispitan, nije odavao državne tajne, nego je prikupljao isključivo javno dostupne informacije.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto izjavio je u utorak da je ovaj slučaj "samo vrh ledenog brijega" ruskog tzv. hibridnog rata u Europi, koji Moskva vodi paralelno s invazijom na Ukrajinu.

Ruski veleposlanik u Italiji Sergej Paramonov izjavio je da talijansko ministarstvo vanjskih poslova ovim protjerivanjem "želi što je više moguće ograničiti ruski utjecaj u Italiji". Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti "primjerenim protumjerama".