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Italija protjerala dvojicu ruskih diplomata optuženih za špijunažu: Brzo stigao odgovor Moskve

PišeJ. M., 09. srpnja 2026. @ 16:28 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Dvojac je optužen da je Rusiji dostavio na tisuće informacije, a u fokusu su bili podaci o oružju i protuzračnoj obrani.
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