"Iskorištavate Ameriku!": Trump zaprijetio ovoj državi da neće pustiti most u promet dok mu ne ispune popis želja

Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je da će blokirati otvaranje novog međunarodnog mosta između Sjedinjenih Država i Kanade dok Washington, kako je poručio, ne bude u potpunosti obeštećen za sve što je dao svom sjevernom susjedu.

Riječ je o međunarodnom mostu Gordie Howe, koji povezuje kanadsku pokrajinu Ontario s američkom saveznom državom Michigan. Trump je na društvenim mrežama poručio da most neće biti otvoren - "dok Ottawa ne bude postupala prema Sjedinjenim Državama s pravednošću i poštovanjem koje zaslužujemo.

Prema službenim podacima projekta, izgradnju mosta financira kanadska vlada, no objekt bi trebao biti u javnom vlasništvu i Kanade i savezne države Michigan. Nije jasno na koji bi način Trump mogao izravno spriječiti njegovo otvaranje, ali je naveo da će pregovori započeti odmah, bez iznošenja dodatnih detalja.

Most, koji premošćuje rijeku Detroit, trebao bi biti otvoren za promet početkom 2026. godine, nakon završetka formalnih testiranja i regulatornih odobrenja. Gradnja je započela 2018., a projekt je već više od deset godina izvor političkih i gospodarskih prijepora između dviju zemalja. Prema podacima Kanadske radiotelevizije, ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 6,4 milijarde kanadskih dolara.

Trump je u objavi na svojoj platformi Truth Social poručio da bi Sjedinjene Države trebale posjedovati - "najmanje polovicu ove imovine", ustvrdivši pritom da Kanada trenutačno kontrolira i kanadsku i američku stranu mosta. Organizacija Windsor-Detroit Bridge Authority, koja upravlja projektom, u potpunosti je u vlasništvu kanadske vlade, piše BBC.

"Kanadska vlada očekuje od mene, kao predsjednika Sjedinjenih Država, da im dopustim da jednostavno iskoriste Ameriku’", napisao je Trump.

"Neću dopustiti da se ovaj most otvori dok Sjedinjene Države ne budu u potpunosti obeštećene za sve što smo im dali", poručio je.

Projekt je godinama nailazio na otpor obitelji Moroun, američkih vlasnika obližnjeg mosta Ambassador, koji također povezuje Detroit s Kanadom. Tijekom Trumpova prvog mandata tvrdili su da izgradnja novog mosta krši njihovu isključivu ovlast naplate cestarina. Unatoč tome, Trump i tadašnji kanadski premijer Justin Trudeau kasnije su u zajedničkoj izjavi most opisali kao „vitalnu ekonomsku vezu“ između dviju zemalja.

Trump je sada ponovno povezao most s aktualnim trgovinskim napetostima, tvrdeći da su "carine koje Kanada godinama naplaćuje na američke mliječne proizvode neprihvatljive". Osvrnuo se i na nedavni trgovinski sporazum između Kanade i Kine, ustvrdivši da će on "pojesti Kanadu živu".

U jednoj od objava Trump je otišao i korak dalje, poručivši da će "prva stvar koju će Kina učiniti biti ukidanje svakog hokeja na ledu u Kanadi i trajno ukidanje Stanleyjeva kupa".

Kanadska uprava za mostove, ured premijera Ontarija i ured gradonačelnika Detroita zasad nisu komentirali Trumpove izjave.