Vlasti postavile brutalni reklamni pano, upozoravaju Trumpa: "Ako siješ vjetar, požnjet ćeš vihor"

Iranske vlasti su u nedjelju postavile novi reklamni pano na središnjem teheranskom trgu. Njime upozoravaju Sjedinjene Države da ne pokreću intervenciju.

Ovaj odgovor dolazi nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da Sjedinjene Države premještaju brodove u regiju za slučaj da odluče krenuti u akciju.

Reklamni pano na Trgu Enghelab (Revolucija) prikazuje nosač zrakoplova na čijoj su palubi oštećeni i ​​borbeni zrakoplovi koji su eksplodirali. Vide se i tijela i lokve krvi, a niz palubu teče krv koja podsjeća na pruge američke zastave.

Grafiku prati slogan koji glasi: "Ako siješ vjetar, požnjet ćeš vihor".

Trg Enghelab obično se koristi za okupljanja koje organizira država, a vlasti mijenjaju njegov mural ovisno o nacionalnim prigodama, piše Euronews.

U subotu je zapovjednik iranske paravojne Revolucionarne garde, moćne snage unutar teokratske zemlje, upozorio SAD i Izrael da "izbjegnu bilo kakvu pogrešnu procjenu" te da su snage "spremnije nego ikad, s prstom na okidaču".

Iranski ministar vanjskih poslova također je ranije prošli tjedan izdao upozorenje protiv Sjedinjenih Država, što je dosad najizravnija prijetnja, upozoravajući da će Islamska Republika "uzvratiti svime što imamo ako se ponovno napadne".

Najnovija eskalacija napetosti između Teherana i Washingtona događa se usred iranskog gušenja prosvjeda diljem zemlje koji su započeli 28. prosinca. Prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists, broj poginulih u petak se popeo na najmanje 5002 aktivista. Također se navodi da je uhićeno više od 41.280 ljudi.

Strahuje se da je još mnogo ljudi poginulo jer je Iran i dalje pogođen prekidom interneta koji traje više od dva tjedna, što ozbiljno ograničava protok informacija.

Demonstracije su započele 28. prosinca, isprva zbog pada riala, ali su se pretvorile u šire nezadovoljstvo vladom zemlje.