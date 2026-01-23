VIDEO Trump: "Naša velika flota ide prema Iranu"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države imaju 'armadu' koja je krenula prema Iranu, dodavši da se nada da je neće morati upotrijebiti i upozorivši ponovno Teheran da ne vrši nasilje nad prosvjednicima i ne obnavlja nuklearni program.

Neimenovani američki dužnosnici rekli su za Reuters da će na Bliski istok u nadolazećim danima pristići nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i nekoliko razarača vođenih projektila.

Jedan dužnosnik rekao je da SAD razmatra i uspostavljanje dodatnih sustava zračne obrane na Bliskom istoku, što bi moglo biti neophodno za obranu od eventualnih iranskih napada na američke baze u regiji.

Pojačana vojna prisutnost daje Trumpu nove mogućnosti kako za obranu američkih baza u regiji u uvjetima rasplamsalih napetosti, tako i za poduzimanje dodatnih vojnih akcija protiv Teherana, nakon bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja prošle godine u lipnju.

"Puno naših brodova plovi u tom smjeru, za svaki slučaj... Volio bih da se ništa ne dogodi, ali vrlo ih pozorno pratimo", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na povratku u SAD nakon susreta sa svjetskim čelnicima u Davosu.

U drugom je trenutku predsjednik rekao: "Imamo armadu... koja ide u tom smjeru, a možda je nećemo morati upotrijebiti", citira Reuters.

Bojni brodovi krenuli su iz azijsko-pacifičke regije prošli tjedan, kad su se rasplamsale tenzije između Irana i SAD‑a nakon što se Teheran oštro obrušio na prosvjednike koji su proteklih mjeseci prosvjedovali.

Trump je više puta prijetio da će intervenirati zbog ubijanja prosvjednika, no prosvjedi su prestali prošli tjedan. Američki predsjednik zatim je ublažio retoriku, tvrdeći da je Iran obustavio pogubljenja zatvorenika.

Tu je tvrdnju ponovio i u četvrtak, istaknuvši da je Teheran nakon njegovih prijetnji otkazao gotovo 840 pogubljenja.

"Rekao sam: 'Ako objesite te ljude, doživjet ćete udar kakav dosad niste doživjeli. Ono što smo napravili vašem iranskom nuklearnom (programu) izgledat će kao prava sitnica", kazao je Trump novinarima.

"Sat vremena prije nego što se ta grozota trebala dogoditi, otkazali su (pogubljenja)", rekao je američki predsjednik, nazvavši taj potez "dobrim znakom".

Američka vojska u prošlosti je periodično slala vojne snage na Bliski istok u trenutcima povišenih tenzija, napominje Reuters.

Trump je rekao da će SAD djelovati ako Teheran ponovno pokrene svoj nuklearni program nakon što su američke snage u lipnju prošle godine bombardiranjem uništile iranske nuklearne pogone.

"Ako pokušaju obnoviti (nuklearni program), morat će ići na drugo područje. I tamo ćemo ih bombardirati, jednako lako", rekao je u četvrtak.

Iran mora izvijestiti nadzorno tijelo UN-a, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), o tome što se dogodilo pogonima koje je bombardirao SAD i nuklearnom materijalu za koji se smatra da se tamo nalazi. Među ostalim, to obuhvaća procijenjenih 440,9 kilograma uranija obogaćenog do čistoće od 60 posto. Ta bi količina, u slučaju dodatnog obogaćivanja, mogla biti dovoljna za 10 nuklearnih bombi, prema referentnim vrijednostima IAEA‑e.

Agencija nije potvrdila iranske zalihe visoko obogaćenog uranija već najmanje sedam mjeseci. Prema smjernicama nadzornog tijela, to bi se trebalo obavljati na mjesečnoj razini.

Širenje iranskih prosvjeda

Zasad nije poznato mogu li se prosvjedi ponovno proširiti Iranom. Prosvjedi su počeli 28. prosinca kao skromne demonstracije u Teheranu zbog ekonomskih problema i brzo su se raširili diljem zemlje.

Prema podacima američke skupne za ljudska prava HRANA, zasad je potvrđeno da je 4.519 osoba smrtno stradalo u nemirima, od čega je njih 4.251 sudjelovala u prosvjedima, dok je još 9.049 smrtnih slučajeva pod istragom.

Neimenovani iranski dužnosnik rekao je za Reuters da je potvrđena smrt preko pet tisuća osoba, uključujući 500 pripadnika sigurnosnih snaga.

Na pitanje koliko je prosvjednika ubijeno, Trump je odgovorio: "Nitko ne zna.... Mislim, puno je to, bez obzira na sve", prenosi Reuters.