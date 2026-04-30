Iranci objavili kartu SAD-a, održali lekciju Trumpu, a ostavili i poruku Hegsethu: "Sretno s blokadom"

Dok se čeka da američki predsjednik Donald Trump donese odluku o tome kako se nastaviti sukob s Iranom, oglasio se predsjednik parlamenta te bliskoistočne zemlje.

U svojoj poruci na društvenoj mreži X, Mohammad-Baqer Qalibaf je ismijao Amerikance. Uz poruku je objavio kartu Sjedinjenih Država.

"Ako izgradite dva zida, jedan od New Yorka do zapadne obale i drugi od Los Angelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7755 km, što je i dalje oko 1000 km manje od ukupnih granica Irana. Sretno vam u blokadi zemlje s takvim granicama", rekao je Ghalibaf.

Također je ostavio je i napomenu za američkog ministra odbrane Petea Hegsetha.

"Jedan kilometar iznosi 0,62 milje", poručio je.

If you build two walls, one from NYC to the West Coast and another from LA to the East Coast, the total length will be 7,755 km, which is still about 1,000 km short of Iran’s total borders. Good luck blockading a country with those borders😁



P.S. For Pete Hegseth: 1 km = 0.62 mi pic.twitter.com/MKU2z2Sw5c — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 30, 2026

Ovom porukom Ghalibaf je ujedno i odgovorio na izjave američkih službenika kako će pojačati blokadu Irana.

"Blokada je donekle učinkovitija od bombardiranja. Guše se kao zaklana svinja. I bit će im još gore. Ne smiju imati nuklearno oružje", rekao je Trump u srijedu u telefonskom intervjuu za Axios.