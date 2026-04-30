Iranci objavili kartu SAD-a, održali lekciju Trumpu, a ostavili i poruku Hegsethu: "Sretno s blokadom"

U svojoj poruci na društvenoj mreži X, Mohammad-Baqer Qalibaf je ismijao Amerikance. Uz poruku je objavio kartu Sjedinjenih Država.
"Ako izgradite dva zida, jedan od New Yorka do zapadne obale i drugi od Los Angelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7755 km, što je i dalje oko 1000 km manje od ukupnih granica Irana. Sretno vam u blokadi zemlje s takvim granicama", rekao je Ghalibaf.
Također je ostavio je i napomenu za američkog ministra odbrane Petea Hegsetha.
"Jedan kilometar iznosi 0,62 milje", poručio je.
If you build two walls, one from NYC to the West Coast and another from LA to the East Coast, the total length will be 7,755 km, which is still about 1,000 km short of Iran’s total borders. Good luck blockading a country with those borders😁