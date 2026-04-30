Tri potresa zatresla Hrvatsku

Seizmološka služba objavila je da su danas u Hrvatskoj zabilježena tri potresa.

Prvi se dogodio jutros u 7:34, s epicentrom kod Kupinca, mjesta u blizini Zagreba. Magnituda potresa iznosila je 2,5 prema Richteru.

Drugi potres dogodio se u 9:41. Seizmološka služba zabilježila je da je epicentar bio 10 km sjeveroistočno od Šibenika, a magnituda je iznosila 2,4 prema Richteru.

U 12:21 zabilježen je i treći potres, i to s epicentrom u BiH, 34 km sjeveroistočno od Stona. Magnituda potresa iznosila je 3 prema Richteru.