Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
nehumanost na djelu

ICE je strpao u zatvor čovjeka koji se brinuo o teško bolesnom sinu, sada ga ne žele pustiti na njegov pogreb

Piše M. T., 29. siječnja 2026. @ 18:35 komentari
Maher Tarabishi i njegov sin
Maher Tarabishi i njegov sin Foto: X/Screenshot
Američke imigracijske vlasti odbile su pustiti iz pritvora Mahera Tarabishija kako bi mogao prisustvovati pogrebu svog sina Waela, koji je preminuo nakon dugogodišnje borbe s teškom i rijetkom bolešću. Obitelj i odvjetnik upozoravaju na manjak humanosti u odluci.
Najčitanije
  1. Hrvatski rukometaši
    pa dokle više?

    Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
  2. Dagur Sigurdsson
    Tako je, izborniče!

    Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
  3. Švicarska - Švedska
    očekivano

    Pogledajte što su napravili domaćini Šveđani čim su vidjeli da je Hrvatska u polufinalu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
ICE je strpao u zatvor čovjeka koji je brinuo o teško bolesnom sinu, sada ga ne žele pustiti na njegov sprovod
nehumanost na djelu
ICE je strpao u zatvor čovjeka koji se brinuo o teško bolesnom sinu, sada ga ne žele pustiti na njegov pogreb
Sud u Londonu otkriva detalje raskošnog života nigerijske dužnosnice
nekretnine, vozači, kuhar...
U najpoznatijem svjetskom trgovačkom centru potrošila 2,3 milijuna eura! Sud otkrio luksuzan život korumpirane ministrice
Policija u Karlovcu uhitila dvoje osumnjičenih za više kaznenih djela.
PREVAREN STARAC
Skandal u Karlovcu: Uhićenja zbog prijevara, krađe i iznude, šteta gotovo 44 tisuće eura
Ništa od energetskog primirja: Lavrov presjekao nagađanja
"NEPRIHVATLJIVA IDEJA"
Propala nada u ograničeno primirje u Ukrajini: Lavrov reagirao nakon medijskih napisa
Navijači u Hrvatskoj masovno se organiziraju za odlazak u Dansku
NAVIJAČKA EUFORIJA
Rukometna groznica hvata Hrvatsku: Letovi za Dansku već se pune nakon plasmana u polufinale
EU proglasio Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom
STIGLE SANKCIJE
Šokantna odluka EU-a: Iranska garda proglašena teroristima, uvedene sankcije
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
Splićanin uhvatio ogromnu hobtnicu kod Hvara
"Velika gotovo kao ja"
Nevjerojatan ulov u Jadranu: "Borba je trajala 20 minuta, pucao sam više puta..."
Tomašević komentirao doček rukometaša
Čestitao im
Tomašević komentirao doček rukometaša, evo što je rekao o mogućnosti da im zapjeva Thompson
Anušić za N1: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj
VOJNI ROK, NATO, UKRAJINA...
Ministar obrane: "Bolje mir jer ako krenemo mi, mogli bismo im slomiti zube"
Životinja u užasnom stanju mjesecima luta Šibenikom
Zaražena šugom
Životinja u užasnom stanju mjesecima luta Šibenikom: "Građani je ne smiju dirati"
Tinejdžer priznao ubojstvo 12-godišnjeg dječaka u Birminghamu
"ADOLESCENCIJA" U STVARNOSTI
Dječak se nije vratio kući iz škole: Zajednica u šoku nakon priznanja tinejdžera
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
Splićanin uhvatio ogromnu hobtnicu kod Hvara
"Velika gotovo kao ja"
Nevjerojatan ulov u Jadranu: "Borba je trajala 20 minuta, pucao sam više puta..."
Anušić za N1: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj
VOJNI ROK, NATO, UKRAJINA...
Ministar obrane: "Bolje mir jer ako krenemo mi, mogli bismo im slomiti zube"
show
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Preminuo je Alexis Ortega
imao je samo 39 godina
Iznenadna smrt popularnog glumca potresla obožavatelje Marvela
zdravlje
Zašto magnetska rezonancija nije uvijek “bezazlena” pretraga?
Iskustvo pacijentice
Zašto magnetska rezonancija nije uvijek “bezazlena” pretraga?
Matt Damon smršavio 15 kg izbacivanjem jedne namirnice – biste li je i vi trebali izbaciti?
Za ulogu u novom filmu Odiseja
Matt Damon smršavio 15 kg izbacivanjem jedne namirnice – biste li je i vi trebali izbaciti?
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Snimka s hrvatske prometnice oduševila gledatelje, bahatog vozača vrlo brzo stigla karma
Jao…
Snimka s hrvatske prometnice oduševila gledatelje, bahatog vozača vrlo brzo stigla karma
Njezin pogled sve govori! Što je ovaj pas tražio od vlasnice, raznježilo je publiku
Wow!
Njezin pogled sve govori! Što je ovaj pas tražio od vlasnice, raznježilo je publiku
tech
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Novo istraživanje otkriva
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
sport
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
pa dokle više?
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Tako je, izborniče!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Pogledajte što su napravili domaćini Šveđani čim su vidjeli da je Hrvatska u polufinalu
očekivano
Pogledajte što su napravili domaćini Šveđani čim su vidjeli da je Hrvatska u polufinalu
tv
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
Daleki grad: Ono što je saznala ju je potpuno shrvalo
DALEKI GRAD
Ono što je saznala ju je potpuno shrvalo
Tajne prošlosti: Došla je kako bi joj prenijela loše vijesti
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Došla je kako bi joj prenijela loše vijesti
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
U novom ruhu
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
novac
Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom - dosegnula je najveću razinu u više od deset godina
Sigurno utočište?
Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom - dosegnula je najveću razinu u više od deset godina
Što sve čeka novog ministra financija? Ekonomist Vidaković očekuje prestanak rasta 2027. godine
Od fiskalizacije do deficita
Što sve čeka novog ministra financija? Ekonomist Vidaković očekuje prestanak rasta 2027. godine
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Nema interesa
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
lifestyle
Ponuda bluza i košulja u novim kolekcijama za 2026. godinu
RAZNE BOJE I KROJEVI
Već od 10 eura: 15 košulja i bluza koje ćete sigurno iznositi, izgledaju mrak uz traperice
Recept za slatka pamuk peciva
Uz kavu
Ljudi kažu: "Savršenstvo!" Evo recepta za fina i slatka pamuk-peciva
Adriana Ćaleta-Car: Izdanje s torbom Picotin modne kuće Hermes
SJAJNA JE
Adriana Ćaleta-Car nosi torbu koja je malo-pomalo postala ikona, ovih dana posebno je popularna
sve
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
pa dokle više?
Sramotna organizacija Eura: Hrvatski rukometaši spavaju na podu busa i jedini nisu smješteni u Herningu!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Tako je, izborniče!
Sigurdsson sasuo paljbu po EHF-u: "Ovo je apsolutna sramota! Ponašaju se kao fast food kompanija!"
Pogledajte što su napravili domaćini Šveđani čim su vidjeli da je Hrvatska u polufinalu
očekivano
Pogledajte što su napravili domaćini Šveđani čim su vidjeli da je Hrvatska u polufinalu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene