ICE je strpao u zatvor čovjeka koji se brinuo o teško bolesnom sinu, sada ga ne žele pustiti na njegov pogreb

Maher Tarabishi završio je u pritvoru, a američke vlasti ne daju mu da ode na pogreb svog sina.

Obitelj Waela Tarabishija nadala se da će Maher moći prisustvovati posljednjem ispraćaju svog 30-godišnjeg sina, no Imigracijska i carinska služba Sjedinjenih Američkih Država (ICE) odbila je zahtjev obitelji da se Mahera Tarabishija privremeno pusti iz pritvora kako bi mogao doći na pogreb, objavio je obiteljski odvjetnik.

Obitelj se sada priprema pokopati Waela, koji je preminuo prošlog petka, a koji je imao tešku i rijetku bolest koja uzrokuje ozbiljnu slabost mišića i teške srčane komplikacije.

"Duboko smo razočarani odlukom ICE-a da Maheru Tarabishiju uskrati priliku da se oprosti od svog voljenog sina", rekao je odvjetnik Ali Elhorr.

"Ova odluka pokazuje tragičan nedostatak humanosti onih koji o njoj odlučuju."

U zasebnoj izjavi obitelj je navela kako bi sprječavanje Mahera da prisustvuje pokopu vlastitog sina "samo dodatno produbilo rane nastale tijekom boli proteklih mjeseci".

Odluka ICE-a donesena je tri mjeseca nakon što je Maher pritvoren tijekom redovitog javljanja imigracijskim vlastima u Dallasu.

Od tada je obitelj održala konferenciju za medije i javno apelirala na savezne dužnosnike da ga privremeno puste iz pritvorskog centra Bluebonnet u Ansonu u Teksasu.

Maher Tarabishi i njegov sin Foto: X/Screenshot

U početku su se nadali da će Maher biti pušten kako bi mogao nastaviti pružati Waelu 24-satnu specijaliziranu skrb, za koju je bio jedina osposobljena osoba. U posljednjim danima Waelova života nada se svela barem na mogućnost da mu otac osobno kaže zbogom.

Prema pravilima ICE-a, pritvorenici imaju pravo održavati kontakt s obitelji putem hitnih, uz pratnju službenika organiziranih izlazaka, kako bi posjetili teško bolesne članove uže obitelji ili prisustvovali njihovim pogrebima.

No, njegov zahtjev je odbijen.

CNN je zatražio komentar Ministarstva domovinske sigurnosti o toj odluci.

Wael Tarabishi has been pleading for his father’s release since he was detained in late October. pic.twitter.com/0vd9QFppvu — news.com.au (@newscomauHQ) January 29, 2026

Bez očeve skrbi stanje se pogoršalo

Waelova šogorica Shahd Arnaout rekla je za CNN da se obitelj teško nosila s brigom o Waelu dok je njegov otac bio u pritvoru.

Maher je bio osoba koja se brinula o Waelovoj svakodnevnoj njezi – kupanju, presvlačenju, hranjenju i davanju lijekova putem sonde.

"On je znao odmah reagirati kad bi mu porasla temperatura", rekla je Arnaout.

Na konferenciji za novinare u prosincu pročitana je i Waelova izjava u kojoj je opisao odnos s ocem.

"On me održava na životu kada sam najslabiji", poručio je Wael. "Bez njega sam ništa. Bez njega ne mogu preživjeti."

U tjednima nakon Maherova pritvaranja Waelovo se zdravstveno stanje, prema riječima obitelji, naglo pogoršalo. Razvio je za život opasne komplikacije i dvaput je hitno hospitaliziran – u studenome zbog sepse i upale pluća, a u prosincu zbog infekcije izazvane pomakom sonde za hranjenje.

Sljedećih mjesec dana proveo je na jedinici intenzivne njege u medicinskom centru Methodist Mansfield, u širem području Dallasa i Fort Wortha.

Preminuo je 23. siječnja.

U satima prije smrti Waelova posljednja želja bila je vidjeti oca. Na dan njegove smrti odvjetnik Elhorr zatražio je od ICE-a da Maheru dopusti dolazak u bolnicu. I taj je zahtjev odbijen.

Glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin nije odgovorila na pitanja o razlozima odbijanja zahtjeva ni o tome je li obitelj privremeno puštanje zatražila u više navrata.

Put u Sjedinjene Države

Maher Tarabishi stigao je u Sjedinjene Države 1994. godine iz Kuvajta, gdje je tada živio, s turističkom vizom, bježeći od nasilja, rekla je Arnaout. Njegova matična zemlja je Jordan, a dio obitelji već je tada živio u SAD-u.

Godinama je radio kao IT inženjer, no 2019. prestao je raditi kako bi se u potpunosti posvetio skrbi o sinu.

Uhićen je u listopadu tijekom zakazanog javljanja u uredu ICE-a u Dallasu.

U izjavi za CNN Ministarstvo domovinske sigurnosti navelo je da je Maheru bilo dopušteno nezakonito ostati u SAD-u gotovo 20 godina, unatoč nalogu imigracijskog suca i Žalbenog imigracijskog vijeća da napusti zemlju.

Imigracijski sud izdao je nalog za njegovo protjerivanje još 2006. godine, no dopušteno mu je ostati jer je bio jedini skrbnik teško bolesnog sina, uz obvezu redovitih godišnjih javljanja ICE-u, rekao je Elhorr. Kada bi mogao biti deportiran u Jordan, zasad nije poznato.

Prošlog je tjedna Elhorr podnio zahtjev za ponovno otvaranje Maherova slučaja nakon što je utvrđeno da je osoba koja je podnijela njegovu prvotnu molbu za azil nezakonito obavljala odvjetničku praksu bez licence.

CNN nije uspio pribaviti službenu dokumentaciju o nalogu za protjerivanje, obustavi postupka i uvjetima Maherova boravka u SAD-u.

U svojoj izjavi Ministarstvo domovinske sigurnosti Mahera je opisalo kao "samoproglašenog člana" Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), političkog saveza koji su Ujedinjeni narodi i Arapska liga još 1974. priznali kao jedinoga legitimnog predstavnika palestinskog naroda.

U kolovozu administracija Donalda Trumpa objavila je da uskraćuje i opoziva vize članovima PLO-a i Palestinske samouprave optužujući ih za postupke koji su, kako je navedeno, pridonijeli zastoju pregovora o prekidu vatre u Gazi.

Obitelj odbacuje tvrdnje da je Maher bio član PLO-a te navodi da je uvijek poštovao pravila boravka u SAD-u i redovito se odazivao svim obveznim javljanjima imigracijskim vlastima.

Iako je u kontaktu s obitelji, komunikacija je otežana jer Maher često mora čekati pristup telefonu kako bi ih nazvao.

"Ne osjeća se dobro", rekla je Arnaout. "Želi što prije izaći."

Prema njezinim riječima, odsutnost oca snažno je psihički pogodila Waela i dodatno ubrzala pogoršanje njegova zdravstvenog stanja.

"Počeo je osjećati da više nije siguran", rekla je. "Osoba koja mu je davala osjećaj sigurnosti i nadu da će dočekati sljedeći dan više nije bila uz njega."