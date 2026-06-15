Pojavila se neočekivana politička zvijezda, društvene mreže gore zbog ovog odgovora Trumpu: "Čekaj, jel' to upravo rekao...?"

Hunter Biden, najstariji sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, u roku nekoliko tjedana postao je neočekivana zvijezda Demokratske stranke zahvaljujući svojim objavama na društvenim mrežama u kojima zagovara mentalno zdravlje, napada republikance i nastupa kao šaptač radničke klase.

Svojim humorističnim objavama privukao je čak i simpatije nekih republikanaca, a dio građana poziva ga da se kandidira za predsjednika SAD-a 2028. godine.

U komunikaciji na društvenim mrežama često se čini da Bidenovi iskreni, ljudski odgovori na trolanje pridobivaju kritičare.

Tako mu je korisnica X-a čiji je nadimak Ashley, a korisničko ime @TeamTrump47 odgovorila: "Radije bih živjela pod kamenom nego ga pušila."

"I ja. Bilo je užasno", odgovorio je Biden.

Odgovor Trumpu

Bidenov uspon na X-u, gdje je prikupio više od 780.000 pratitelja, privukao je pozornost i samog Donalda Trumpa. Prošli tjedan američkog predsjednika su pitali za mišljenje o Bidenovim šansama na hipotetskim predizborima 2028. godine.

"Pomislili biste da, znate, prošlost ima neke veze s pobjedom na izborima. A ja bih rekao da njegova prošlost nije najbolja", rekao je Trump.

Biden je odmah odgovorio: "Čekaj... Je li upravo rekao šarolika prošlost? Nedostaje mi 28 kaznenih djela, šest bankrota i jedna bromansa s Epsteinom do njegove šarolike prošlosti."

Hunter Biden Foto: Afp

Godine 2024. Trump je proglašen krivim po 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovnih zapisa u kriminalnoj shemi za prikrivanje novca s ciljem utjecaja na ishod izbora 2016. Te je godine Biden osuđen za tri kaznena djela neplaćanja poreza. Prethodno je proglašen krivim za tri kaznena djela povezana s ilegalnom kupnjom oružja, piše Guardian.

Čini se da se Biden od tada zagrijao za temu kandidature 2028., makar samo kako bi trolao konzervativce na X-u.

"Samo kažem... Nijedan demokrat nije osvojio Bijelu kuću ovog stoljeća bez Bidena na listi", napisao je u petak ujutro u objavi koju je vidjelo gotovo pola milijuna ljudi.

Biden ne samo da provocira republikance već se često i miješa u politiku.

"Stvari oko kojih se većina Amerikanaca slaže: Namirnice su preskupe. Carine su grozne i nemaju smisla. Kongres i predsjednici ne bi trebali trgovati dionicama. Dug je kaos. Granica bi trebala biti sigurna, ali legalna imigracija je dobra. Beskrajni ratovi su glupi, posebno oni koje nitko ne želi i nikada nisu objašnjeni. Amerikanci su iscrpljeni", napisao je početkom lipnja. "Stvari oko kojih nam se govori da se borimo: Ja. Laptop. Cjepiva. Transrodne osobe u sportu. Zamjenice. To je vic."

U komentarima objava Huntera Bidena javljaju se i mnogi republikanci koji ga podržavaju.

Osim što komentira politiku, Biden piše i o ovisnosti i oporavku kao bivši ovisnik o cracku.