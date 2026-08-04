Skrivao mrtvu majku u zamrzivaču, cure jezivi detalji: "Sjedio bi pokraj nje i razgovarao o televizijskim emisijama"

Muškarac koji je gotovo tri godine skrivao tijelo svoje preminule majke u škrinji za zamrzavanje u obiteljskoj kući, istodobno nastavljajući primati njezinu mirovinu i druge državne naknade, osuđen je na dvije godine i četiri mjeseca zatvora.

Christopher Phillips (60) uhićen je nakon što je policija u veljači ove godine u obiteljskoj kući u ulici Poplar Crescent u Porthcawlu, u velškoj grofoviji Bridgend, pronašla tijelo njegove majke Sylvije Phillips (89).

Sylvia Phillips preminula je u ožujku 2023. godine. Njezin sin liječnicima je poslije rekao kako "nije mogao prihvatiti da je više nema" te da je "želio još malo vremena s njom".

Policijski službenici zatekli su tijelo umotano u svilenu deku s leopardovim uzorkom. Na njemu su bile položene žute i ružičaste ruže, a uz pokojnicu je pronađena i rođendanska čestitka s natpisom: "Mami, od Christophera i Tine", pri čemu je Tina ime obiteljskog psa.

Phillips je priznao krivnju za tri kaznena djela, među kojima su neprijavljivanje majčine smrti i propust da joj osigura zakonit i dostojanstven pokop, kao i nezakonito primanje njezine mirovine te drugih državnih naknada, uključujući stambenu potporu i dodatak za troškove grijanja.

Na Krunskom sudu u Merthyr Tydfilu rečeno je kako je Christopher Phillips posvojen kada je imao dvije godine te da je s posvojiteljicom bio iznimno povezan. Godinama je bio njezin jedini skrbnik.

Sud je čuo da je dan nakon njezine smrti držao majku u naručju i obećao joj da će se i dalje brinuti o njoj.

Samo dva dana nakon njezine smrti naručio je škrinju za zamrzavanje preko internetske trgovine AO.com i smjestio je u blagovaonicu obiteljske kuće. Tijelo je ondje ostalo sve dok ga policija nije otkrila tijekom provjere koju je zatražio njezin liječnik obiteljske medicine, zabrinut zbog dugotrajnog izostanka svakog kontakta.

Sud je utvrdio da je liječnička ordinacija mjesecima bezuspješno pokušavala stupiti u kontakt sa Sylvijom Phillips, no njezin sin nije dopuštao liječnicima pristup.

Christopher Phillips Foto: South-Wales Police

Kada je policija došla na kućnu adresu, Phillips je tvrdio da se njegova majka preselila u London i da odbija liječničke preglede. Policajci su, međutim, ubrzo posumnjali u njegove tvrdnje jer je djelovao izrazito nervozno, tresao se i vidljivo bio uznemiren.

Potom je otrčao na kat kuće, gdje su ga policajci čuli kako tijekom telefonskog razgovora govori: "Policija će me uhititi. Ti imaš oporuku".

Nakon što su otvorili zamrzivač, policijski službenici pronašli su potpuno smrznuto tijelo 89-godišnje žene. Zbog stanja u kojem se nalazilo, obdukciju nije bilo moguće odmah obaviti. Patolog nije uspio utvrditi točan uzrok smrti, no nije pronađen nijedan dokaz koji bi upućivao na nasilnu ili sumnjivu smrt.

Tijekom postupka otkriveno je i da se Phillips nakon majčine smrti preselio spavati u prizemlje kako bi bio uz njezino tijelo. Povremeno bi otvorio zamrzivač i držao je za ruku.

Sylvia Phillips tijekom 2021. godine imala je 26 pregleda kod liječnika obiteljske medicine, a tijekom 2022. još šest. Posljednji je put viđena na bolničkom hitnom prijemu 24. rujna 2022., nakon čega ju je liječnik posjetio u njezinu domu.

Unatoč tome, njezin sin nastavio je podizati lijekove propisane na njezino ime.

Kada je pozvana na kontrolni pregled, Phillips je liječnicima rekao da njegova majka neće doći u ordinaciju te da joj krvne pretrage nisu potrebne.

Od trenutka majčine smrti pa do otkrivanja slučaja Christopher Phillips primio je ukupno 78.190,92 funte kroz državnu mirovinu, dodatak uz mirovinu, naknadu za pomoć i njegu, dodatak za grijanje, jednokratne potpore zbog povećanih životnih troškova te stambenu naknadu. Sve bi isplate bile odmah obustavljene da je smrt bila prijavljena nadležnim tijelima.

Na sudu je istaknuto kako je Phillips bio majčin glavni skrbnik još od 2008. godine te da je krajem 2022. napustio posao kako bi se mogao u potpunosti posvetiti brizi za nju. Njihov je život opisan kao vrlo povučen i izoliran.

Njegova odvjetnica Ruth Smith izjavila je da je Phillips policiji rekao: "Jednostavno je nisam mogao pustiti".

Dodala je kako je nastavio razgovarati s majkom kao da je još uvijek živa.

"Sjedio bi pokraj nje i razgovarao o televizijskim emisijama, seriji Coronation Street i konjskim utrkama, baš kao što su činili godinama", rekla je Smith, istaknuvši da je riječ o emocionalno ranjivoj osobi.

Phillips je tijekom izricanja presude neutješno plakao, dok je njegova odvjetnica naglašavala da je bio iznimno vezan uz majku te da ga je njezina smrt dovela u stanje duboke i trajne tuge. Prema njezinim riječima, nije se mogao pomiriti s gubitkom te je s vremenom stvorio privid stvarnosti u kojoj je njegova majka još uvijek živa.

Izričući presudu, sutkinja Lloyd-Clarke rekla je kako je Phillips svjesno i namjerno prikrivao majčinu smrt te poduzimao sve kako bi ostavio dojam da je ona još uvijek živa.

"Nastavili ste podizati njezine lijekove, obmanjivali zdravstvene djelatnike, a naposljetku i policiju. Umjesto da prijavite njezinu smrt i organizirate dostojanstven pokop, kupili ste škrinju za zamrzavanje i u nju sakrili njezino tijelo", istaknula je sutkinja.

Christopher Phillips osuđen je na dvije godine i četiri mjeseca zatvora, od čega će 40 posto kazne odslužiti iza rešetaka, dok će ostatak provesti na uvjetnom otpustu uz nadzor. Sud je najavio i poseban postupak radi oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.