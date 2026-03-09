Izrael civile gađao zabranjenim oružjem: "Uzrokuje smrt i okrutne ozljede koje rezultiraju cjeloživotnom patnjom"

Izraelska vojska je 3. ožujka 2026. u južnolibanonskom gradu Yohmoru nezakonito upotrijebila topničko streljivo s bijelim fosforom.

Human Rights Watch je provjerio i geolocirao sedam slika koje prikazuju zračno raspoređeno streljivo s bijelim fosforom iznad stambenog dijela grada i pripadnike civilne zaštite koji reagiraju na požare u najmanje dvije kuće i jednom automobilu u tom području.

"Nezakonita upotreba bijelog fosfora izraelske vojske nad stambenim područjima izuzetno je alarmantna i imat će teške posljedice za civile", rekao je Ramzi Kaiss, istraživač za Libanon u Human Rights Watchu. "Zapaljivi učinci bijelog fosfora mogu uzrokovati smrt ili okrutne ozljede koje rezultiraju cjeloživotnom patnjom."

Bijeli fosfor je kemijska tvar raspršena u topničkim granatama, bombama i raketama koja se zapali kada je izložena kisiku. Može zapaliti kuće, poljoprivredna područja i druge civilne objekte. Upotreba bijelog fosfora u zraku je nezakonita i neselektivna u naseljenim područjima i ne ispunjava zakonski zahtjev poduzimanja svih izvedivih mjera opreza kako bi se izbjegla šteta za civile.

HRW je identificirao oblik oblaka dima uzrokovanog zračnim eksplozijama na slici objavljenoj 3. ožujka kao potpuno konzistentan sa "zglobom" koji su napravili izbacujući i rasprskavajući naboji topničkog projektila serije M825 kalibra 155 mm koji sadrži bijeli fosfor.

Ranije tog dana, u 5:27 ujutro, Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske za arapsko područje, izdao je naredbu u kojoj se navodi da stanovnici Yohmora i 50 drugih sela i gradova "trebaju odmah evakuirati [svoje domove] i udaljiti se od sela na udaljenost od najmanje 1000 metara izvan sela na otvoreno zemljište". Adraee je ponovio izjavu tog dana u 12:12 sati. HRW nije potvrdio jesu li ljudi bili u tom području ili su ozlijeđeni zbog upotrebe bijelog fosfora.

Human Rights Watch pozvao je ključne izraelske saveznike, uključujući Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačku, da obustave vojnu pomoć i prodaju oružja Izraelu te da uvedu ciljane sankcije dužnosnicima za koje se vjerodostojno tvrdi da su umiješani u teške zločine. Libanonske pravosudne vlasti trebale bi pokrenuti domaće istrage teških međunarodnih zločina, a vlada bi trebala pristupiti Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) i podnijeti izjavu o prihvaćanju nadležnosti suda prije datuma pristupanja, uključujući i najmanje od 7. listopada 2023.

"Izrael bi trebao odmah prekinuti ovu praksu, a države koje Izraelu opskrbljuju oružjem, uključujući streljivo s bijelim fosforom, trebale bi odmah obustaviti vojnu pomoć i prodaju oružja te izvršiti pritisak na Izrael da prestane ispaljivati ​​takvo streljivo u stambenim područjima", rekao je Kaiss.