Što je bijeli fosfor, oružje koje je upotrijebio Izrael? "Predstavlja rizik doživotne patnje i nečuvene štete"

Izraelsko korištenje oružja s bijelim fosforom u Gazi i Libanonu predstavlja veliki rizik za civile kojima takvo oružje može nanijeti dugotrajne ozljede, objavio je Human Rights Watch (HRW), nevladina organizacija za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

Organizacija je analizirala fotografije koje slikane u utorak i srijedu i na kojima se vidi više zračnih udara bijelim fosforom iznad luke u pojasu Gaze i ruralnih područja na izraelskog-libanonskoj granici te je intervjuirala dvoje ljudi koji su svjedočili napadu.

Bijeli fosfor može se koristiti za označavanje, signalizaciju i kao oružje za paljenje ljudi i predmeta. Radi se o oružju koje je lako zapaljivo i može ozbiljno opeći ljude i zapaliti građevine, polja i druge civilne objekte u blizini. Njegovo korištenje u Gazi, jednom od najgušće naseljenih područja na svijetu, povećava rizik da će oružje pogoditi i civile.

"Kad god se u napućenim područjima koristi bijeli fosfor, postoji rizik nesnosnih i bolnih opeklina i doživotne patnje. Zračni udar bijelog fosfora iznad naseljenih područja je neprecizan, može zapaliti kuće i izazvati nečuvenu štetu civilima", rekla je Lama Fakih, direktorica HRW za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.



White phosphorus causes excruciating burns and can set homes afire. Its use in populated areas is unlawful.https://t.co/TbCVA5Qynp pic.twitter.com/4UKANHTwI2