Dramatično priopćenje iranskog veleposlanika: "Namjerno su pobili 165 djece u školi i bebu od 14 mjeseci. Susjedi, i vaše su baze sada naše mete"

Deseti dan od početka zračnih udara na Iran službeni Teheran oglasio se i iz svog diplomatskog predstavništva u Zagrebu. U priopćenju za medije iranski veleposlanik detaljno opisuje razmjere razaranja i žrtava te optužuje SAD i Izrael za "ničim izazvan i neopravdan čin agresije" kojim se grubo krši Povelja Ujedinjenih naroda.

Najšokantniji dio priopćenja odnosi se na civilne žrtve, posebice na napad na osnovnu školu na jugozapadu Irana, kao i na likvidaciju samog iranskog Vrhovnog vođe.

"Ovu su brutalnu agresiju započeli napadom na kompleks iranskog Vrhovnog vođe u srcu Teherana. Vođa... mučenički je ubijen zajedno s nekoliko članova svoje obitelji, uključujući svoju 14-mjesečnu unuku", stoji u priopćenju.

Veleposlanik Gharibnejad nadalje tvrdi da su udari na civilnu infrastrukturu bili pomno isplanirani kako bi se izazvao kaos i odvukla pažnja obrane.

"Samo u jednom slučaju napali su osnovnu školu u Minabu... gdje je brutalno ubijeno 165 nedužnih malih učenika i 26 učitelja. Sada je sasvim jasno da je američko/izraelsko ciljanje te osnovne škole bilo namjerno i unaprijed planirano... Svrha je bila zaokupiti iranske oružane snage i kapacitete za hitne intervencije."

Izdaja diplomacije pod okriljem noći

Iran tvrdi da su Sjedinjene Američke Države iskoristile diplomatske pregovore kao paravan za pripremu napada. Dok su, uz posredovanje Omana, u Ženevi vođeni pregovori za koje je rečeno da donose "značajan napredak", uslijedile su bombe.

"Ovaj napad predstavlja još jednu izdaju diplomacije i pokazuje da SAD nema nimalo poštovanja prema diplomatskim procesima... Sjedinjene Američke Države istinski ne vjeruju u diplomaciju, već umjesto toga nastoje nametnuti svoju volju drugim državama", poručuje veleposlanik.

Amir Hossein Gharibnejad, veleposlanik Irana Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Upozorenje susjedima: "Vaše baze su legitimna meta!"

Pravdajući iranske raketne napade na američke baze u regiji pravom na samoobranu prema članku 51. Povelje UN-a, iransko veleposlanstvo uputilo je jezivo i vrlo izravno upozorenje svim susjednim zemljama koje dopuštaju američkoj vojsci djelovanje sa svog teritorija.

"Kao što su iranske vlasti izričito potvrdile, svaka ishodišna točka, baza ili teritorijalna platforma s koje se pokreću činovi agresije na Iran - bez obzira na državu u kojoj te snage mogu biti stacionirane - smatrat će se... zakonitim vojnim ciljem u ostvarivanju inherentnog prava Irana na samoobranu."

"Ovo je recept za mračnu globalnu diktaturu"

Na samom kraju Iran poziva Ujedinjene narode na hitnu reakciju, upozoravajući da će izostanak osude dovesti do potpunog kolapsa međunarodnog prava.

"Svijet se nalazi na ključnoj točki. Mora odlučiti želi li da njime vladaju nemilosrdno zlostavljanje i sila ili želi spasiti vladavinu prava... Neuspjeh u obrani temeljnih načela međunarodnog prava recept je za mračnu globalnu diktaturu koja će pokopati Ujedinjene narode", zaključuje se u priopćenju, uz znakovitu završnu poruku:

"Ovo je nepravedan rat nametnut jednoj civilizaciji. Povijest će suditi svima nama."