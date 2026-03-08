Incidenti na Noćnom maršu: Kontraprosvjednici molili kod HNK, policija odvela muškarca

Visoki dužnosnici uputili su ženama čestitke za njihov dan, no više od čestitke, one žele - ravnopravnost. U više hrvatskih gradova Međunarodni dan žena obilježen je maršom, a u Zagrebu se onaj noćni održava po deseti put uz geslo "Žene - kičma otpora" koji organizira feministički kolektiv fAKTIV.

Tisuće ljudi krenulo je u povorci od zagrebačkog HNK. Kako je s marša uživo izvijestila reporterka Nove TV, Ivana Kopčić, zabilježena su dva incidenta.

Oko 19 sati je došlo do incidenta u kojem je kontraprosvjednik pokušao napasti ljude u povorci, nakon čega ga je policija privela. Drugi se dogodio ispred HNK, gdje se također okupila manja skupina kontraprosvjednika. Počeli su moliti i slati poruke, uslijed čega je došlo do manjeg naguravanja između njih i prosvjednika koji su došli na marš.

Ivana Kopčić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Sve osigurava i veći broj pripadnika interventne policije, a marš završava na Zrinjevcu, gdje će se održati prigodni glazbeni program, kao i govori.

Poruke s prosvjeda su jasne - 47% radne snage u Hrvatskoj čine žene, obično su višeg stupnja obrazovanja, ali su i manje plaćene. To je jedan od razloga ovih prosvjeda koji se svakog godine održavaju u Zagrebu, ali i u Splitu, Rijeci i Osijeku.