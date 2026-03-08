Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Čuvena tvornica

Zbog nje su i štrajkali glađu, a sad je pred gašenjem: "To je za nas štrik oko vrata"

Piše DNEVNIK.hr, 08. ožujka 2026. @ 22:29 komentari
Tvornica Itas Prvomajska
Tvornica Itas Prvomajska Foto: DNEVNIK.hr
Jedina tvornica u rukama radnika od listopada je u teškoj situaciji. Polovica od 120 radnika već ju je napustila.
Najčitanije
  1. Napad na Teheran u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
  2. Mateo Kovačić i Erling Haaland
    Objavio fotografiju

    Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
  3. Vidović slavio gol Dinama na Poljudu
    PLAVI NA +10

    Dinamo slavio protiv Hajduka na Poljudu i vjerojatno riješio prvenstvo
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Jedina radnička tvornica u Hrvatskoj pred zatvaranjem
Čuvena tvornica
Zbog nje su i štrajkali glađu, a sad je pred gašenjem: "To je za nas štrik oko vrata"
Deveti dan napada na Iran
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Potres jačine 3,5 po Richteru pogodio Crnu Goru
3,5 po richteru
Potres zatresao Crnu Goru, osjetio se i u Hrvatskoj: "Namještaj se tresao"
Vremenska prognoza: Čeka nas topao tjedan, ali mjestimično će biti i kiše
Vremenska prognoza
Čeka nas topao tjedan, ali se približava polarna zračna masa: Meteorolog donosi detalje
Više potresa zabilježeno na istočnoj obali Kamčatke
15 u mjesec dana
Serija potresa u Rusiji: Podrhtavanje se osjetilo i 150 kilometara dalje
POZIV Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima koji uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"
Poziv Domagoja Mikića
Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima, uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"
Deveti dan napada na Iran
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Udruge branitelja i logoraša: Stop nastupima u dvorani koja je bila logor
SPENS U NOVOM SADU
Udruge branitelja apeliraju na Cetinskog i Jozinovića: "Ne pjevajte tamo"
Donald Trump odbacio uključivanje Kurda u rat s Iranom
Razgovarao s vođama
Trump donio važnu odluku u vezi rata s Iranom: "Isključio sam..."
Ciprani traže da Britanija zatvori svoje baze na otoku
Napeto na otoku
Prosvjedi nakon pada iranskog drona: "Baze nikad nisu ni trebale biti ovdje, zatvorite ih!"
Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini
Fico preuzima palicu
Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orban izgubi na izborima..."
Od utorka stižu znatno veće cijene goriva
Vlada priprema sjednicu
Od utorka stižu znatno veće cijene goriva! Ovo su nove cifre
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan 9
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
Kaos s porezom na nekretnine: "Poludjela sam kad sam to otvorila" 4
Ima i savjete za građane
Dobili rješenje za nekretnine koje nisu njihove, stručnjak savjetuje građane
Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini 4
Fico preuzima palicu
Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orban izgubi na izborima..."
Deveti dan napada na Iran 3
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Donald Trump odbacio uključivanje Kurda u rat s Iranom 3
Razgovarao s vođama
Trump donio važnu odluku u vezi rata s Iranom: "Isključio sam..."
Ciprani traže da Britanija zatvori svoje baze na otoku 3
Napeto na otoku
Prosvjedi nakon pada iranskog drona: "Baze nikad nisu ni trebale biti ovdje, zatvorite ih!"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Deveti dan napada na Iran
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Donald Trump odbacio uključivanje Kurda u rat s Iranom
Razgovarao s vođama
Trump donio važnu odluku u vezi rata s Iranom: "Isključio sam..."
Ciprani traže da Britanija zatvori svoje baze na otoku
Napeto na otoku
Prosvjedi nakon pada iranskog drona: "Baze nikad nisu ni trebale biti ovdje, zatvorite ih!"
show
Martina Stjepanović Meter prvi put kao članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
već se o njoj priča
Zablistala u prvoj emisiji: Nova članica žirija u našem omiljenom showu odmah je privukla sve poglede!
Kako danas izgleda legendarna Twiggy? Otkrila je tajnu svoje forme
Ima 77 godina!
Kako danas izgleda legendarna manekenka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?
Tony Cetinski neće nastupiti u Novom Sadu
oglasio se na facebooku
Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: ''Osjećam odgovornost da ne ostanem ravnodušan''
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Nekoliko jednostavnih promjena
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
zabava
Primijetite li ovaj fenomen na površini mora, bolje bježite na kopno
Bolje ne!
Primijetite li ovaj fenomen na površini mora, bolje bježite na kopno
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Naučite trik kojim ćete spriječiti ChatGPT i Gemini da previše objašnjavaju ama baš sve
Sažetost je vještina
Naučite trik kojim ćete spriječiti ChatGPT i Gemini da previše objašnjavaju ama baš sve
Želite biti "nevidljivi"? Sad postoji štit koji to omogućuje i koji možete kupiti
Tehnološka čudesa
Želite biti "nevidljivi"? Sad postoji štit koji to omogućuje i koji možete kupiti
sport
Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
dan derbija
VIDEO Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
Dinamo slavio protiv Hajduka na Poljudu i vjerojatno riješio prvenstvo
PLAVI NA +10
Dinamo slavio protiv Hajduka na Poljudu i vjerojatno riješio prvenstvo
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
Objavio fotografiju
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
tv
Survivor: Želja za domom prevagnula - Ronald Ilić prvi napustio Survivor!
KANDIDAT MANJE
Želja za domom prevagnula - Ronald Ilić prvi napustio Survivor!
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Tvoje lice zvuči poznato: Jubilarna 10. sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' počinje u nedjelju, 8. ožujka na Novoj TV!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Jubilarna 10. sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' počinje u nedjelju, 8. ožujka na Novoj TV!
putovanja
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Proljeće u Alpama: gradovi koji procvjetaju čim se otopi snijeg
Zgodni i ne (odveć) poznati
Proljeće u Alpama: Gradovi u blizini Hrvatske koji procvjetaju čim se otopi snijeg
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Nema panike
Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: "Izdržite jedan mjesec"
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
lifestyle
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
dan derbija
VIDEO Snimka se proširila: Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split
Dinamo slavio protiv Hajduka na Poljudu i vjerojatno riješio prvenstvo
PLAVI NA +10
Dinamo slavio protiv Hajduka na Poljudu i vjerojatno riješio prvenstvo
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
Objavio fotografiju
Neugodnost u svlačionici Cityja, Haaland zadobio ozljedu i poručio: "Hvala ti, Mateo Kovačić"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene