Zbog nje su i štrajkali glađu, a sad je pred gašenjem: "To je za nas štrik oko vrata"

Čuvena tvornica ITAS Prvomajska, jedina u Hrvatskoj u rukama radnika, pred gašenjem je. Od listopada nemaju posla i plaće već šesti mjesec ne dolaze, a pola od 120 radnika već je napustilo tvrtku. Radnike ITAS-a tako čeka nova borba - još jedna u nizu tijekom šezdeset godina postojanja njihove tvornice.

Prije 20 godina radnici su danonoćno stražarili pred tvornicom, zauzeli je, pa i štrajkali glađu. Tako je otjerana mračna politika i privatizacija. Danas je tvornica u rukama radnika koji su joj oprostili višemilijunske dugove.

Sporna je hala u rukama agencije za naplatu potraživanja. Hipoteku na halu su, pogodite, digli bivši vlasnici, osuđeni tek nakon 20 godina, a među njima i sada već pokojna gradonačelnica Ivanca Marija Brezovec. Bili su u najmu, a oko zakupa se nisu dogovorili. Tada dobivaju odluku o iseljenju.

"Nitko, ali nitko do 2023. nije pitao za najam ili u kojem je stanju proizvodni pogon. 1,4 milijuna eura na što nismo mogli jednostavno pristati. To je za nas jednostavno... štrik oko vrata", rekao je Dragutin Varga, izvršni direktor.

U Ivancu nema osobe koja nije na neki način povezana s tvornicom koja je postala simbol mjesta.

"Zagorci sa 10 prstiju hoće nešto napraviti, a sad su tu nekakvi interesi ovoga onoga...", rekao je mještanin Zoran.

