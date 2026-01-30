Šest opomena Bruxellesa: Hrvatska prekršila pravo EU-a

Europska komisija je u petak poslala Hrvatskoj šest službenih opomena zbog neispunjavanja obveza koje proizlaze iz prava EU-a u okviru siječanjskog paketa povrede europske pravne stečevine.

Hrvatska je među 12 država članica kojima je Komisija poslala službenu opomenu jer nisu dostavile nacionalne mjere iz direktive kojom se pojednostavljuju zahtjevi za izvješćivanje u područjima hrane i sastojaka hrane, buke na otvorenom, prava pacijenata i radio opreme.

Prozvane države članice imaju dva mjeseca da odgovore, dovrše potpuni prijenos u nacionalna zakonodavstva i obavijeste Komisiju o tim mjerama. U suprotnom Komisija može izdati obrazloženo mišljenje.

Komisija je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede prava slanjem službene obavijesti 21 državi članici, među njima i Hrvatskoj, zbog toga što nisu obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju Direktive o ugovorima o financijskim uslugama sklopljenim na daljinu.

Ta direktiva utvrđuje pravila kojima se poboljšava razina zaštite potrošača za financijske usluge koje se prodaju na daljinu, primjerice telefonom ili online, posebno uvođenjem "gumba za odustajanje" koji potrošačima omogućuje odustajanje od ugovora jednim klikom. Države članice imale su rok do 19. prosinca 2025. da prenesu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo. Do danas 21 država članica nije obavijestila Komisiju o potpunom prenošenju direktive.

Hrvatska je jedna od 23 države članice koje su dobile opomenu zbog toga što nisu obavijestile Komisiju da su u potpunosti prenijele u svoja zakonodavstva direktivu o ugovorima o potrošačkim kreditima.

Cilj te direktive je poboljšati zaštitu potrošača na kreditnom tržištu, osiguravajući transparentnost i pravednost u kreditnim transakcijama u svim državama članicama. Države članice imale su rok do 20. studenog 2025. za prenošenje direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo, a to do danas nisu učinile 23 države članice.

Hrvatska je među 15 država članica koje nisu prenijele u svoja zakonodavstva zahtjeve iz direktive o proračunskim okvirima.

Ta Direktiva zahtijeva od država članica da provedu javne računovodstvene sustave koji generiraju obračunske podatke potrebne za Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa. Također se od njih zahtijeva da objave sve relevantne fiskalne podatke, uspostave neovisne fiskalne institucije i razmotre makrofiskalne utjecaje klimatskih promjena u godišnjim i višegodišnjim proračunskim planovima, koliko je to moguće.

Direktiva je donesena kako bi se osiguralo poštivanje obveza iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije u području proračunske politike, posebno u pogledu izbjegavanja prekomjernih državnih deficita.

Hrvatska je među 16 država članica koje su dobile opomenu jer se nisu povukle iz Ugovora o energetskoj povelji.

Ugovor o energetskoj povelji multilateralni je sporazum koji je stupio na snagu 1998. godine i sadržava, između ostalih, odredbe o zaštiti ulaganja, rješavanju sporova te tranzitu i trgovini u energetskom sektoru.

EU i Euroatom su se povukli iz te povelje smatrajući da taj ugovor više nije u skladu s klimatskim ciljevima EU-a u okviru europskog zelenog plana i Pariškog sporazuma, uglavnom zbog zabrinutosti u pogledu ulaganja u fosilna goriva.

Budući da su trgovina i ulaganja u isključivoj nadležnosti EU-a, Komisija poziva dotične države članice da se bez nepotrebnog odgađanja povuku iz Ugovora o energetskoj povelji.

Dvadeset država članica, među njima i Hrvatske, dobile su opomenu jer nisu u potpunosti prenijele direktivu o inteligentnim transportnim sustavima. Izmijenjene direktiva o inteligentnim prometnim sustavima odgovor je na pojavu novih mogućnosti cestovne mobilnosti, aplikacija za mobilnost te povezane i automatizirane mobilnosti.

Slanje službene opomene prvi je od tri koraka u postupku povrede prava EU-a. Ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije.

Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.

Komisija objavljuje jednom mjesečno paket sa slučajevima povrede europskog prava.