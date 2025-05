Iz zračne luke u Velikoj Gorici krenuli su put zagrebačkog Jaruna gdje su pozdravili okupljene na proslavi. Potom su se podijelili u dvije formacije - jedna kreće put juga, simulacija prati drugu koja oblijeće sjever, istok i središnju Hrvatsku.

Prva postaja - Zagorje, pa prema Varaždinu gdje su skrenuli za Koprivnicu, Bjelovar, Viroviticu... Put prema istoku nastavljen je sjevernom stranom Slavonije do Osijeka i Vukovara. Potom južnom Slavonijom do Banovine gdje skreću put Like prema Kninu.

U isto vrijeme druga formacija iz Dubrovnika je krenula u smjeru Korčule, Hvara i Brača pa preko Omiša kroz dalmatinsko zaleđe put Splita, Šibenika i Zadra.

Kad je počeo Dnevnik Nove TV, bili su iznad kvarnerskih otoka te su okružili Istru i preko Rijeke krenuli kući.

Iako na stranicama MORH-a piše kako je cilj ove akcije preletjeti područje cijele Hrvatske. Jednu su županiju u objavi službene rute ipak izostavili - Međimursku.