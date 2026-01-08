VIDEO Hladnokrvno ubojstvo ili samoobrana: Snimka užasa otkriva što se zapravo dogodilo

Renee Nicole Good (37), majku šestogodišnjeg djeteta, ubio je agent američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) na ulici u Minneapolisu. Prema dosad objavljenim informacijama, Good je bila američka državljanka koja je živjela u Minneapolisu sa svojim partnerom. Otac njezina djeteta preminuo je 2023. godine.

Dona Ganger, njezina majka, rekla je za Minnesota Star Tribune da njezina kći nije sudjelovala u prosvjedima protiv akcija ICE-a.

"Renee je bila jedna od najljubaznijih osoba koje sam ikad poznavala. Bila je iznimno suosjećajna. Cijeli se život brinula o ljudima. Bila je puna ljubavi, opraštala je i bila je privržena. Bila je nevjerojatno ljudsko biće", rekla je njezina majka.

Renee Nicole Good Foto: Afp

Na njezinu je kćer zapucao agent ICE-a s tri hica. Nakon što je upucana, njezin je automobil udario u stup uz cestu i tu se zaustavio. Prema tvrdnjama svjedoka, agenti ICE-a nisu dopuštali okupljenim građanima da joj pruže prvu pomoć, već je to uspjelo tek ekipi hitne pomoći, koja je stigla na mjesto događaja petnaestak minuta kasnije. Renee Nicole Good preminula je u bolnici od posljedica ranjavanja. Upucana je samo nekoliko blokova dalje od svog doma.

Potez agenta pravdala je šefica Ministarstva domovinske sigurnosti Krtisti Noem tvrdeći da je u pitanju bila nužna samoobrana, a slično je govorio i predsjednik SAD-a Donald Trump.

Snimke samog događaja prilično jasno pokazuju što se zapravo dogodilo. Kako je u pitanju bila dosad neviđena akcija ICE-a koja je započela dan ranije, a u kojoj je sudjelovalo čak 2000 agenata, stanovnici su se ubrzo pobunili tvrdeći da ih agenti teroriziraju.

Ubojstvo Renee Nicole Good Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rene je toga dana svojim automobilom prepriječila put, nakon čega su iz automobila koji nije mogao proći izašla dva agenta i prišla njezinu vozilu. Jedan joj je glasno vikao da izađe iz vozila, no ona to nije učinila. Umjesto toga pokušala je skrenuti udesno, suprotno od te dvojice agenata. Na tom je mjestu stajao treći agent, koji je, čim je krenula, počeo izvlačiti pištolj.

Tri snimke

Postoji nekoliko snimki tog događaja, a tri je objavio i CNN u svojoj analizi. Na trećem videu snimljenom iz suprotnog kuta vidi se da je ona automobilom okrznula agenta, koji je u tom trenutku već zapucao. Čini se da njezina namjera nije bila da ga pregazi, već da pobjegne s tog mjesta. Agent je prema njoj ispucao tri hica iz pištolja, nakon čega se vidi da i dalje normalno hoda. Predsjednik Trump kasnije je tvrdio da je agent ozlijeđen te da se oporavlja u bolnici.

Zbog ubojstva Rene Nicole Good prosvjedovali su stanovnici Minneapolisa, a gradonačelnik Jacob Fray u vrlo emotivnom govoru zatražio je da agenti ICE-a napuste grad. "Odje*ite iz Minneapolisa! Ne želimo vas ovdje", rekao je Fray na konferenciji za novinare.

Najavljena je istraga o ubojstvu Renee Nicole Good.