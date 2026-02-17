Hillary Clinton optužila Trumpa za prikrivanje istine u slučaju Epstein: "Iznesite te dosjee van!"

Buktinja slučaja pedofila, silovatelja i trgovca seksualnim robljem Jeffreyja Epsteina ne gasi se već mjesecima na američkoj političkoj sceni. Hillary Clinton, govoreći na Svjetskom forumu u Berlinu, nije birala riječi govoreći o tome kako Ministarstvo pravosuđa postupa s milijunima stranica povjerljivih dokumenata.

Clinton tvrdi da administracija namjerno opstruira punu transparentnost dokumenata koji su postali javni nakon donošenja Zakona o transparentnosti dosjea o Epsteinu (Epstein Files Transparency Act).

"Iznesite datoteke van. Oni to namjerno usporavaju", izjavila je Hillary Clinton za BBC, dodajući kako ona i suprug nemaju što skrivati. *"Mislimo da je sunčeva svjetlost najbolji dezinficijens."

Hillary je također sugerirala da se ona i njezin suprug koriste kao "blještavi objekti" za skretanje pažnje s Trumpa, koji se također spominje u dosjeima. "Gledajte u ovaj blještavi objekt. Imat ćemo Clintonove, čak i Hillary Clinton, koja tog tipa nikada nije ni upoznala", poručila je ironično.

Povijesni trenutak: Bill pred kongresnim povjerenstvom

Nakon početnog odbijanja i prijetnji kaznom zbog nepoštivanja Kongresa, Clintonovi su pristali svjedočiti. Bit će to prvi put da jedan bivši američki predsjednik svjedoči pred kongresnim povjerenstvom još od Geralda Forda 1983. godine.

Bill Clinton, čije se ime pojavljuje u dosjeima, više je puta izjavio da je poznavao Epsteina, ali da je prekinuo svaki kontakt prije više od dva desetljeća.

Hillary Clinton se dotaknula i pitanja princa Andrewa, kojeg obitelji žrtava i američki dužnosnici godinama pozivaju na svjedočenje.

"Mislim da bi svatko koga se zamoli trebao svjedočiti"*, jasna je bila Clinton.

Podsjetimo, Andrew je 2022. postigao izvansudsku nagodbu s Virginijom Giuffre, koja ga je optuživala za zlostavljanje. Giuffre je tragično preminula počinivši samoubojstvo 2025. godine, što je dodatno pojačalo pritisak na Andrewa da konačno progovori pred Kongresnim povjerenstvom.

Trump uzvraća udarac: "Ja sam oslobođen"

Predsjednik Donald Trump odgovorio je na optužbe iz zrakoplova Air Force One, tvrdeći da su upravo Clintonovi ti koji su "uvučeni" u skandal.

"Oslobođen sam optužbi. Nisam imao ništa s Jeffreyjem Epsteinom. Išli su u dosjee nadajući se da će nešto pronaći, a pronašli su upravo suprotno"*, izjavio je Trump.

Bijela kuća je u službenom priopćenju otišla korak dalje, tvrdeći da je Trumpova administracija, objavom tisuća stranica i suradnjom s Kongresom, "učinila više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili". Ministarstvo pravosuđa je pak odbacilo neke tvrdnje protiv Trumpa iz dosjea kao "neistinite i senzacionalističke tvrdnje dostavljene FBI-u neposredno prije izbora 2020."

Za administraciju Donalda Trumpa najbolje bi bilo da se požar čitavog skandala što prije ugasi, jer se približavaju midterms izbori koji bi mogli u predstavničkom domu i senatu većini dati demokratima, jer su birači obje stranke zgroženi kako se postupa u slučaju Epstein.