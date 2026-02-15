Strašno svjedočanstvo Epsteinove žrtve: "Mislila sam da će me ubiti, a one su se smijale"

Mreža trgovine ljudima Jeffreyja Epsteina protezala se sve do južne obale Afrike i održavala se dijelom psihološkom zatočeništvu koje su njegove žrtve trpjele godinama.

"'Nevidljivi lanci' je dobar način da se to opiše, bilo je kao da sam nevidljivo vezana lisicama. Nikada to nisam rekla svojoj obitelji, nikada nikome nisam rekla što se dogodilo s njim sve dok nije umro", rekla je 43-godišnja Juliette Bryant.

Juliette je Epstein 2002. godine regrutirao iz Cape Towna. Ona je tada bila studentica prve godine sveučilišta i ambiciozna manekenka i sa samo 20 godina mislila je da će joj se život zauvijek promijeniti.

"Činilo se kao da mi se svi snovi ostvaruju jer je naša obitelj imala financijskih problema i stvarno sam htjela pokušati napraviti razliku za svoju obitelj", prisjetila se.

Prvi kontakt

Epsteina je upoznala u restoranu u Cape Townu, gdje je bio s Billom Clintonom, koji je ondje bio na službenom putovanju u svrhu podizanja svijesti o AIDS-u. U njegovoj pratnji bili su glumci Kevin Spacey i Chris Tucker.

Tri tjedna kasnije stigla je u New York, gdje joj je rećeno da će putovati dalje na Karibe. Vozač ju je ostavio na pisti u zračnoj luci Teterboro u New Jerseyju i ukrcala se na privatni zrakoplov, gdje su Epstein i žene za koje kaže da su je prvotno regrutirale u Cape Townu čekali da polete na njegov privatni otok.

"Potapšao je sjedalo pokraj sebe i onda sam otišla i sjela tamo. Bila je to tako zbunjujuća situacija za mladu osobu. Kako je avion poletio, počeo me prisilno dodirivati između nogu, i ja sam se uspaničila i odjednom shvatila: 'O moj Bože, moja obitelj me više neće vidjeti, ovi ljudi bi me mogli ubiti.' One [žene] su se smijale. Bila sam užasnuta", ispričala je Juliette u intervjuu za Sky News.

Epsteinova silovanja

Juliette kaže da nije bila preprodavana drugim muškarcima, ali ju je Epstein više puta silovao.

"Viđala bih ga za ručkom, doručkom i večerom, a zatim bih bila pozvana u njegovu sobu. Inače ga nisam puno viđala, uvijek je bio zauzet poslom. Provela sam puno vremena sama. Sjedila bih uz bazen ili čitala knjige, a pronašla sam jednokratne fotoaparate u kuhinji koje sam počela koristiti, pa sam fotografirala dok sam bila tamo", rekla je.

"Nije bilo načina da pobjegnem. Imali su moju putovnicu i do tada smo već sletjeli na jedan od karipskih otoka, a zatim su nas helikopterom odveli na njegov otok. Jednostavno nije bilo načina za bijeg. Nisam dovoljno jaka da otplivam. Ne bih mogla otplivati odande", dodala je.

Čak i nakon što je poslana natrag u Cape Town, ukrcavala se na još letova prema Epsteinovim posjedima u New Yorku, Palm Beachu, Parizu i Novom Meksiku, gdje je upoznala žene i maloljetne djevojke iz Brazila, Rumunjske, Francuske i Španjolske.