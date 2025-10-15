Memoari žrtve Epsteina i princa Andrewa: "Vjerovao je da je seks sa mnom njegovo pravo po rođenju"

Virginia Giuffre, poznata po svojoj borbi protiv seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima, preminula je u dobi od 41 godine.

U središte svjetske pozornosti dospjela je 2021. godine kada je tužila princa Andrewa, vojvodu od Yorka, zbog seksualnog zlostavljanja. Tvrdila je da ju je, dok je imala 17 godina, seksualno iskoristio britanski princ, nakon što ju je trgovao milijarder i osuđeni pedofil Jeffrey Epstein.

Princ Andrew odbacivao je sve optužbe, a protiv njega nikad nisu podignute kaznene prijave. U ožujku 2022. objavljeno je da su Giuffre i princ postigli izvansudsku nagodbu, za koju se vjeruje da je uključivala značajnu donaciju njezinoj humanitarnoj organizaciji za pomoć žrtvama.

The Guardian prenosi njezine posthumno objavljene memoare u kojima opisuje trenutak koji joj je zauvijek promijenio život.

Giuffre se prisjetila dana kada je kao 16-godišnjakinja počela raditi u luksuznom odmaralištu Mar-a-Lago, u vlasništvu Donalda Trumpa. Tamo je, kaže, radila u spa centru – poslu koji joj je davao nadu u bolju budućnost.

"Nosila sam bijelu polo majicu i kratku suknju. Sanjala sam da ću jednog dana pomagati ljudima da pronađu mir, kao što sam i sama željela ozdraviti", piše Giuffre.

Prema njezinu svjedočanstvu, njezin otac, koji je radio na održavanju resorta, upoznao ju je s Donaldom Trumpom.

"Bio je ljubazan i pitao me volim li djecu te čuvam li ih", prisjetila se, dodajući da je ubrzo počela babysitati djecu bogatih gostiju.

No, nekoliko tjedana prije svog 17. rođendana, Virginia je doživjela susret koji će odrediti ostatak njezina života.

Dok je išla prema spa centru, uz nju je usporio automobil u kojem je sjedila Ghislaine Maxwell, britanska društvena jet-seterica i bliska suradnica Jeffreyja Epsteina.

"Nisam to znala tada, ali predator se već približavao", zapisala je Giuffre.

Prema svjedočenju vozača Juana Alessija, Maxwell je, nakon što ju je ugledala, iz automobila povikala: "Stani, stani!“

Taj trenutak označio je početak, kako kaže, "godina tame" – razdoblja u kojem je bila trgovana moćnim i utjecajnim muškarcima, dok su mnogi, kako tvrdi, "znali što se događa, ali su šutjeli".

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell Foto: AFP PHOTO / US DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

The Guardian, koji prenosi dio njezinih memoara navodi kako je potom otišla u vilu u kojoj je živio Epstein s Ghislaine Maxwell.

"Zatekli smo se pred prostranom dvoetažnom vilom s šest spavaćih soba. U bezbrojnim televizijskim dokumentarcima ta je kuća kasnije prikazivana obojana u profinjenu bijelu nijansu. No, u ljeto 2000. godine, dom pred kojim smo se zaustavili bio je napadno ružičast.

Maxwell je otvorila i izašla van.

"Jeffrey te jedva čeka upoznati", rekla je dok se penjala stubama.

Hodajući iza nje, pokušavala sam ne zuriti u zidove, pretrpane fotografijama i slikama golih žena. Možda bogati ljudi s profinjenim ukusom tako uređuju svoje domove?

Suđenje pedofilu Jeffreyju Epsteinu Foto: Afp

Kad smo stigle na kat, Maxwell je skrenula desno i povela me u spavaću sobu. Napravile smo polukrug oko velikog bračnog kreveta, a zatim ušle u susjednu prostoriju s masažnim stolom. Na njemu je ležao nag muškarac, potrbuške, glave oslonjene na prekrižene ruke. Kad nas je čuo kako ulazimo, malo se podigao i pogledao prema meni. Sjećam se njegovih gustih obrva i dubokih bora na licu dok se osmjehivao.

"Pozdravi gospodina Jeffreyja Epsteina", rekla je Maxwell. No prije nego što sam uspjela išta izustiti, muškarac se sam obratio meni: "Možeš me jednostavno zvati Jeffrey".

Imao je 47 godina – gotovo tri puta više od mene.

Gledajući u Epsteinova gola leđa, potražila sam Maxwellin pogled, tražeći znak što da učinim. Nikada u životu nisam primila masažu, a kamoli je pružala. Ipak sam pomislila: „"Ne bi li trebao biti pokriven plahtom?" Maxwellin ravnodušan izraz govorio je da je golotinja sasvim normalna. "Smiri se", rekla sam sebi. "Nemoj upropastiti ovu priliku".

Započela je lekciju. Kada daješ masažu, rekla je, dlan treba uvijek držati na koži klijenta, kako ga ne bi iznenadila. Počele smo od njegovih peta, a zatim se polako pomicale prema gore po tijelu".

U svojim memoarima navodi kako su je prisilili na seksualni odnos.

"Osjetila sam kako mi se um počinje gasiti. Tijelo nije moglo pobjeći iz te sobe, ali moj um nije mogao podnijeti ostati, pa me prebacio u svojevrsni način rada na autopilotu – pokornu, ali odlučnu da preživim".

Susret s princom Andrewom

U memoarima se navodi njezin susret s princem Andrewom dok je bila malotljetnica davne 2001. godine.

"Kad je princ Andrew te večeri stigao u kuću, Maxwell je bila koketnija nego inače. Pogodi koliko godina ima Jenna", potaknula je princa nakon što me predstavila. Vojvoda od Yorka, koji je tada imao 41 godinu, pogodio je točno: 17. "Moje su kćeri samo malo mlađe od tebe", rekao mi je, objašnjavajući svoju točnost.

Za razliku od svog današnjeg izgleda – zdepastog, sijedog i obješena lica – princ Andrew je tada još bio prilično u dobroj formi, s kratko podšišanom smeđom kosom i mladenačkim očima. Oduvijek je bio poznat kao plejboj kraljevske obitelji.

Maxwell i Epstein potom su mi zaželjeli laku noć i otišli gore, dajući mi do znanja da je vrijeme da se pobrinem za princa. Tijekom godina sam mnogo razmišljala o njegovom ponašanju.

Princ Andrew i Virginia Giuffre Foto: Afp

Bio je dovoljno ljubazan, ali i dalje umišljen – kao da je vjerovao da je seks sa mnom njegovo pravo po rođenju. Pripremila sam mu toplu kupku. Skinuli smo se i ušli u kadu, ali nismo dugo ostali jer je princ bio nestrpljiv da dođe do kreveta.

Činilo se da mu se žuri imati odnos. Nakon toga mi je zahvalio svojim kratkim, britanskim naglaskom. Po mom sjećanju, sve je trajalo manje od pola sata.

Sljedećeg jutra Maxwell mi je rekla: "Dobro si to odradila. Princ se zabavio". Epstein mi je dao 15.000 dolara za uslugu čovjeku kojeg su tabloidi zvali „Randy Andy“.

Moj drugi susret s princom Andrewom dogodio se otprilike mjesec dana kasnije, u Epsteinovoj kući u New Yorku. Epstein je dočekao Andrewa i doveo ga u dnevnu sobu, gdje su Maxwell i ja sjedile. Ubrzo nakon toga stigla je još jedna njihova žrtva, Johanna Sjoberg.

Johanna i ja bile smo Maxwelline i Epsteinove lutke, a oni su vukli konce.

Ne znam točno kada sam treći put imala spolni odnos s princom Andrewom, ali znam gdje se to dogodilo – na otoku koji je Epstein posjedovao na Američkim Djevičanskim otocima.

Ovaj put nismo bili samo nas dvoje; bila je to orgija. Imala sam oko 18 godina. Epstein, Andy i otprilike osam drugih mladih djevojaka i ja imali smo spolni odnos zajedno. Sve ostale djevojke izgledale su kao da su mlađe od 18 godina i zapravo nisu govorile engleski. Epstein se smijao tome kako se s njima ne može ni razgovarati.

Princ Andrew Foto: Afp

Nemojte se dati zavarati onima iz Epsteinova kruga koji tvrde da nisu znali što radi. Epstein ne samo da nije skrivao ono što se događalo, već je u tome pronalazio određeno zadovoljstvo – tjerao je ljude da gledaju. A ljudi su gledali – znanstvenici, donatori s prestižnih sveučilišta i drugih slavnih institucija, gospodarski moćnici. Gledali su, i nije ih bilo briga", navode se u memoarima koje prenosi The Guardian.

Princ Andrew i Donald Trump Foto: AP Photo/Matt Dunham via Guliver