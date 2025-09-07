Gotovo 900 ljudi uhićeno na prosvjedu: "Podupiru terorističku organizaciju"

Ukupno 857 osoba uhićeno je na u Londonu prema Zakonu o terorizmu iz 2000. godine zbog navodnih kaznenih djela, odnosno zbog iskazivanja podrške organizaciji "Palestine Action".

Policija je dodala da je još 33 osobe uhićeno zbog drugih prekršaja, od kojih je 17 osumnjičeno za napad na policijske službenike. Londonska policija nije navela zašto su ostale 16 osobe uhićene.

Zamjenica pomoćnika ravnatelja policijske Claire Smart, koja je vodila policijsku operaciju, zahvalila je policajcima na njihovom "profesionalizmu i neumornom radu unatoč razini zlostavljanja kojoj su bili izloženi".

"Nasilje s kojim smo se suočili tijekom operacije bilo je koordinirala je i izvela skupina ljudi, od kojih su mnogi nosili maske da bi sakrili svoj identitet s namjerom izazivanja što većeg nereda", napomenula je Smart.

Skupina "Defend Our Juries", koja je organizirala prosvjede, inzistirala je da je okupljanje bilo mirno.

"Kontrast između ovog prosvjeda i drugih koje smo jučer nadzirali, uključujući marš 'Koalicije za Palestinu' na kojem je sudjelovalo oko 20.000 ljudi, bio je izrazit. Možete izraziti svoju podršku nečemu bez kršenja Zakona o terorizmu ili pribjegavanja nasilju i neredima, i mnoge tisuće ljudi to rade u Londonu svaki tjedan", rekla je Smart.

Skupina "Defend Our Juries" prethodno je procijenila da se u subotu na skupu okupilo 1500 ljudi, od kojih su mnogi nosili transparente s natpisima poput: "Protivim se genocidu. Podržavam 'Palestine Action'"

Spomenuta skupina je zabranjena kao teroristička organizacija od 5. srpnja nakon što su zastupnici u parlamentu velikom većinom glasovali za prijedlog tadašnje ministrice unutarnjih poslova Yvette Cooper, čime je postalo nezakonito javno podržavati tu skupinu.

Ministar obrane John Healey rekao je u emisiji Sunday Morning With Trevor Phillips na Sky Newsu da očekuje da će novoimenovana ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood biti "jednako oštra" prema organizaciji kao i njezina prethodnica.

"Očekujem da će braniti odluku vlade o proglašenju 'Palestine Action' terorističkom skupinom zbog onoga za što su neki njezini članovi odgovorni i što su planirali", istaknuo je.