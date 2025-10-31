"Silovao me više puta, na zlatnoj sofi": Asistentica teško optužuje glavnog haškog tužitelja

Kad je stigla na obiteljski rođendan, Aisha je odlučila da više ne može šutjeti. Nazvala je supruga i priznala mu što se gotovo godinu dana događalo na poslu. Njezin nadređeni, Karim Khan, glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC), prema njezinim tvrdnjama, mjesecima ju je silovao.

Times donosi priču žene koja je odlučila istupiti u javnosti pod imenom Aisha, a koja optužuje Khana da ju je u nekoliko navrata, tijekom 11 mjeseci, ljubio, pipkao te prisiljavao na seksualni odnos bez njezina pristanka. Times donosi priču i njezinog supruga Malika koji je ispričao:

"Nazvala me i rekla: "Nešto se dogodilo".

Karim Khan - 4 Foto: AFP

Aisha je potom iznijela teške optužbe - da ju je Khan u razdoblju od jedanaest mjeseci više puta ljubio, dodirivao i imao spolne odnose s njom – bez njezina pristanka.

Khan sve optužbe kategorički odbacuje. Putem svojih odvjetnika poručio je da se nikada nije neprimjereno ponašao, da nikoga nije uznemiravao niti zloupotrebljavao svoj položaj, te da nikad nije počinio nikakav oblik prisile ili profesionalno neprihvatljivog ponašanja.

Prema tvrdnjama Aishe, koja je u kasnim tridesetima, britanski odvjetnik ju je navodno uznemiravao u svom domu, u uredu i u hotelima tijekom službenih putovanja.

Istraga Ujedinjenih naroda

Khan (55) je trenutno na dopustu s dužnosti glavnog tužitelja ICC-a, dok Ujedinjeni narodi provode istragu o navodima za seksualno zlostavljanje, ali i o tvrdnjama da je pokušao zastrašiti i osvetiti se navodnoj žrtvi te osobama koje su prijavile njegovo ponašanje.

Optužbe, o kojima je Khan obaviješten u svibnju prošle godine, pojavile su se u trenutku kad je pripremao najkontroverznije naloge za uhićenje u povijesti suda – za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta, zbog sumnji na zločine protiv čovječnosti u sukobu u Gazi.

Zbog toga je slučaj odmah poprimio i političku dimenziju. Neki, uključujući i samog Khana, tvrdili su da su optužbe iznesene s ciljem da ga se diskreditira zbog kaznenog progona izraelskih čelnika. Malik i Aishini kolege to odlučno negiraju, a Khanovi odvjetnici ističu da su takve tvrdnje "očigledno netočne".

Karim Khan - 6 Foto: AFP

No, iza političke buke, ostaje ljudska priča.

Od sna o pravdi do noćne more

Prema svjedočenju njezina supruga i dokumenata koje je pregledao The Times, Aisha je bila predana i ambiciozna žena koja je karijeru u međunarodnom pravu gradila godinama.

U studenome 2017. zaposlila se kao pripravnica u uredu tadašnje glavne tužiteljice Fatou Bensoude.

Već godinu kasnije prešla je u pravni savjetnički odjel, a 2023. počela je raditi izravno s Khanom – u njegovu najužem timu od samo četiri osobe, gdje je bila najmlađa članica.

Njezin posao posebne asistentice glavnog tužitelja bio je zahtjevan: dugi radni sati, putovanja i rad na politički osjetljivim slučajevima. Kad je Khan navodno počeo pokazivati osobni interes prema njoj, Aisha je, prema riječima supruga, isprva mislila da pretjeruje. "Uvjeravala se da umišlja, da je samo zaštitnički nastrojen", kaže Malik.

Prvi navodni incident

U ožujku 2023., tijekom službenog puta u London, Khan je Aishu pozvao na večeru u hotel Savoy "kako bi je bolje upoznao". Nakon večere predložio je šetnju i tad ju je prema Aishinim riječima, primio za ruku.

Kasnije ju je pozvao u stan u blizini, koji pripada njegovu sinu, gdje su, kako tvrdi, pili čaj. Navečer ju je otpratio do hotela.

Mjesec dana kasnije, sredinom travnja, Khan ju je, prema navodima, pozvao u stan koji dijeli sa suprugom u Haagu, navodno zbog posla. Tamo je, tvrdi Aisha, započeo obrazac ponašanja: pod izlikom posla pozivao bi je, a zatim joj se neprimjereno približavao.

Karim Khan - 2 Foto: AFP

"Razgovor o poslu trajao bi tri minute, a onda bi počeo", rekla je Aisha suprugu. Često je tražila izliku da ode, ali se bojala da će ga naljutiti. "Ako bi izdržala par sekundi, mogla je otići", rekao je Malik.

Prema njezinim tvrdnjama, Khan je s njom imao spolne odnose više puta bez pristanka, uvijek u istom stanu – "na zlatnom kauču u obliku polumjeseca".

Druga prijava protiv Khana

Druga žena također je podnijela prijavu UN-u, tvrdeći da ju je Khan, dok mu je bila pripravnica 2009. godine, pozvao u svoj dom, ljubio i dodirivao te otvoreno tražio spolni odnos, što je odbila, izvijestio je The Guardian u kolovozu.

Khan, putem svojih odvjetnika, sve optužbe odlučno odbacuje. "On kategorički poriče da je ikada uznemiravao ili zlostavljao bilo koju osobu, zloupotrijebio svoj položaj ili sudjelovao u ponašanju koje bi se moglo tumačiti kao prisilno, iskorištavačko ili profesionalno neprikladno", navodi se u njegovu odgovoru.

Aisha ne zna koliko puta su imali seksualni odnos, ali tvrdi da niti jednom nije pristala na to. Svaki put ga je pokušala odbiti, ali na način da ne uzruja Khana, kako ne bi bilo posljedica.

Seksualno ju je napastvovao i u uredu. "Počela je nositi četkicu za zube na posao jer bi često, odmah nakon seksa, odlazila u kupaonicu i povraćala", tvrdi Malik.

Na službenim putovanjima u Pariz, Čad, Kongo i Kolumbiju, Khan je navodno tražio da Aisha dođe u njegovu hotelsku sobu, "uvijek pod krinkom posla", ili da posjećuje njezinu.

U travnju 2024. shvatila je da više ne može izdržati. Jedanaest mjeseci se bojala da će izgubiti posao ako odbije Khanove seksualne prohtjeve ili ako se izjada nekome. Odlučila je progovoriti jer više nije mogla izdržati.

Dva dana nakon što se vratila iz Kolumbije sa službenog puta, 29. travnja slomila se u razgovoru s kolegama, Thomasom Lynchom i Prernom Bakshi, ispričavši im da ju je Khan seksualno iskorištavao.

Pokrenuta je prvo interna istraga.

Karim Khan - 3 Foto: AFP

Kada se interni mehanizam nadzora (IOM) u svibnju obratio Aishi kako bi razgovarali o optužbama, ona je odbila podnijeti formalnu pritužbu. Jedan od razloga bio je taj što nije htjela zasjeniti važan posao koji je tim obavljao. Malik tvrdi da odlazak na policiju nije izgledao kao opcija jer je Khan, u svojoj ulozi glavnog tužitelja, imao diplomatski imunitet.

Aisha je ipak zatražila vanjsku istragu od Skupštine država članica, tijela koje nadzire Međunarodni kazneni sud, te je 11. studenoga 2024. godine dobila potvrdu da će ista biti pokrenuta.

Khan je pak preko svojih odvjetnika ustvrdio da je zapravo on pozvao na neovisnu istragu.

Rekao je da u potpunosti surađuje s istražiteljima UN-ova tijela te da je dostavio dovoljno dokaza kako bi opovrgnuo svaku od optužbi.